Việt kiều Đăng Khoa được gọi bổ sung cho FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang-sik từng buộc phải gạch tên Đăng Khoa trước ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Ảnh: FBNV.

Ngô Đăng Khoa được triệu tập bổ sung lên tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 thay Nguyễn Thành Chung chấn thương. Điều này đồng nghĩa HLV Kim Sang-sik thay một trung vệ bằng một tiền vệ công/tiền đạo cánh. Như vậy, Đăng Khoa là cầu thủ mang trong mình dòng máu nước ngoài thứ 8 và là Việt kiều thứ năm của tuyển Việt Nam tại giải tới.

Sao trẻ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM từng góp mặt trong thành phần tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, nhưng phải rời đội trước giải vì chấn thương. Đăng Khoa lần đầu đến Việt Nam chơi bóng nửa cuối mùa 2025/26. Trong lần đầu tiên đá V.League, không có nhiều thời gian để thích nghi với môi trường và hòa nhập đồng đội mới, nhưng cầu thủ sinh năm 2006 vẫn để lại dấu ấn khi ghi 3 bàn, có 1 kiến tạo sau 11 lần ra sân.

Đăng Khoa là sản phẩm của lò đào tạo trẻ CLB Perth Glory. Trước đó, anh ăn tập ở các đội bóng địa phương như Joondalup United và Perth Red Star. Theo VPF, Khoa cao 1,65 m và nặng 65 kg. Ngày 21/4/2024, khi chưa bước sang tuổi 18, anh ra mắt chuyên nghiệp trong màu áo Perth Glory khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua 3-4 trước Western United tại A-League (giải chuyên nghiệp cấp cao nhất của bóng đá Australia).

Ngày 2/1/2026, Đăng Khoa trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên trong lịch sử giải đấu ghi bàn khi xé lưới Melbourne Victory. Đây cũng là bàn đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của chàng trai sinh năm 2006.

"Khoa Ngô luôn mang lại sự phấn khích cho đồng đội và người hâm mộ. Cậu ta tuy nhỏ bé nhưng rất dễ mến, dũng cảm, mạnh mẽ và không ngại đối đầu với các cầu thủ khác. Khoa có thể chơi ở hai cánh hoặc vị trí tiền đạo cắm. Tương tự các cầu thủ trưởng thành từ học viện, cậu ấy rất tài năng, khao khát khẳng định mình ở A-League và hơn thế nữa", Giám đốc bóng đá Perth Glory, Stan Lazaridis, ca ngợi cầu thủ mang áo số 26.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

HLV Kim nói gì khi gặp 'Thái Lan A' ở FIFA ASEAN Cup? Chia sẻ với truyền thông, ông Kim Sang-sik tự tin khi hướng tới ngày tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.