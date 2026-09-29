Việt Hương nói đúng 2 chữ trong đám giỗ 5 năm của Phi Nhung

Cố ca sĩ Phi Nhung là một trong những giọng ca được yêu mến của làng nhạc Việt, ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc trữ tình, dân ca và nhạc quê hương. Sau khi nữ ca sĩ qua đời, hình ảnh và những câu chuyện về cô vẫn được đồng nghiệp, khán giả nhắc nhớ trong những dịp đặc biệt.

Mới đây, nhiều đồng nghiệp và khán giả cùng tưởng nhớ Phi Nhung nhân ngày giỗ 5 năm nữ ca sĩ qua đời. Đáng chú ý, diễn viên Việt Hương có động thái dành cho người đồng nghiệp thân thiết khiến nhiều khán giả xúc động. Nữ diễn viên gửi một vòng hoa để tưởng nhớ Phi Nhung. Trên vòng hoa chỉ có hai chữ ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Nhớ Nhung".

Việt Hương tưởng nhớ Phi Nhung.

Kèm theo hình ảnh vòng hoa, Việt Hương viết ngắn gọn: "5 năm". Không có những lời chia sẻ dài, nữ diễn viên chọn cách bày tỏ giản dị nhưng đủ để thể hiện sự tưởng nhớ dành cho người đồng nghiệp đã qua đời. Hai chữ "Nhớ Nhung" trên vòng hoa cũng khiến nhiều người chú ý bởi vừa là tên của cố ca sĩ, vừa thể hiện nỗi nhớ mà Việt Hương dành cho cô.

Động thái của Việt Hương trong ngày giỗ Phi Nhung nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ xúc động, đồng thời nhắc lại những kỷ niệm và hình ảnh của nữ ca sĩ trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không ít khán giả cho rằng thời gian đã trôi qua nhưng sự yêu mến dành cho Phi Nhung vẫn còn nguyên vẹn.

Việt Hương và Phi Nhung từng có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các chương trình nghệ thuật, hoạt động giải trí và có những khoảnh khắc gần gũi trước công chúng.

Khi Phi Nhung qua đời đột ngột vào năm 2021, Việt Hương là một trong những đồng nghiệp có mặt để hỗ trợ gia đình lo liệu tang sự tại Việt Nam. Sau đó, nữ diễn viên mang tro cốt của cố ca sĩ sang Mỹ để gửi cho gia đình. Những hành động này từng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trong thời điểm Phi Nhung qua đời.

Khán giả xúc động trước tình cảm mà Việt Hương dành cho Phi Nhung.

Phi Nhung sinh năm 1970, là nữ ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, dân ca và quê hương. Trong sự nghiệp, cô sở hữu nhiều ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, sân khấu và hoạt động thiện nguyện.

Không chỉ được biết đến với giọng hát giàu cảm xúc, Phi Nhung còn được khán giả nhớ đến qua nhiều hoạt động dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nữ ca sĩ từng nhận nuôi và chăm sóc nhiều trẻ em, đồng thời dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện.

Năm 2021, Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Sự ra đi của nữ ca sĩ khiến gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng, tiếc thương. Nhiều nghệ sĩ từng có thời gian gắn bó với Phi Nhung cũng liên tục chia sẻ kỷ niệm về cô.

Sau 5 năm, Phi Nhung vẫn là cái tên được nhắc đến trong đời sống âm nhạc Việt. Những ca khúc từng gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ tiếp tục được khán giả nghe lại, trong khi hình ảnh của cô vẫn xuất hiện trong những câu chuyện, kỷ niệm được đồng nghiệp chia sẻ.