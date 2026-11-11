Việt Hương đón tin vui ở tuổi 50

Việt Hương đang có một giai đoạn đáng nhớ trong sự nghiệp khi liên tiếp ghi dấu ấn bằng những vai diễn điện ảnh giàu cảm xúc. Từ một nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả qua sân khấu và truyền hình, nữ nghệ sĩ từng bước chứng minh khả năng diễn xuất ở địa hạt phim chiếu rạp. Đáng chú ý, ở tuổi 50, cô đã hai năm liên tiếp được vinh danh tại cùng một liên hoan phim uy tín.

Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra tối 4/7/2026, Việt Hương được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc dành cho phim Việt Nam dự thi nhờ vai bà Hậu trong Cục Vàng Của Ngoại. Đây là lần thứ hai liên tiếp nữ nghệ sĩ nhận được giải thưởng này tại DANAFF.

Việt Hương 2 năm liên tiếp ghi dấu ấn trên màn ảnh, khẳng định sự bền bỉ trong hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, năm 2025, Việt Hương từng được vinh danh với vai Hai Nhị trong bộ phim Chị Dâu. Việc liên tiếp chiến thắng ở cùng một hạng mục với hai tác phẩm khác nhau là dấu mốc đáng chú ý, cho thấy sự ghi nhận của giới chuyên môn dành cho hành trình làm mới bản thân của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.

Trong Cục Vàng Của Ngoại, Việt Hương đảm nhận vai bà Hậu, người phụ nữ dành phần lớn cuộc đời để chăm lo cho gia đình và cháu ngoại. Nhân vật có nhiều chuyển biến về tâm lý, trải dài qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Để hóa thân trọn vẹn, nữ nghệ sĩ phải thay đổi ngoại hình, nối tóc bạc, điều chỉnh cân nặng và thực hiện nhiều công đoạn hóa trang.

Khác với hình ảnh hoạt náo, hài hước thường thấy trên sân khấu, Việt Hương tiết chế lối diễn quen thuộc để tập trung thể hiện những khoảng lặng và cảm xúc nội tâm của nhân vật. Màn hóa thân này góp phần giúp cô nhận được sự đồng cảm từ khán giả cũng như sự ghi nhận tại DANAFF IV.

Việt Hương sở hữu bảng thành tích ấn tượng sau nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu lẫn điện ảnh. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, giải thưởng năm nay đến đúng dịp Việt Hương bước sang tuổi 50 và kỷ niệm 20 năm ngày cưới với nhạc sĩ Hoài Phương. Trên sân khấu nhận giải, nữ nghệ sĩ xúc động cho biết đây là món quà đặc biệt muốn dành tặng người bạn đời sau chặng đường dài đồng hành. Sau khi nhận thưởng, cô còn quyết định quy đổi toàn bộ số tiền thành gạo để gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ được ghi nhận về chuyên môn, các bộ phim gần đây của Việt Hương còn đạt kết quả khả quan tại phòng vé. Chị Dâu thu về hơn 113 tỷ đồng, trong khi Cục Vàng Của Ngoại đạt hơn 82 tỷ đồng. Hai tác phẩm mang về tổng doanh thu hơn 195 tỷ đồng, góp phần tạo nên giai đoạn nổi bật trong sự nghiệp điện ảnh của nữ nghệ sĩ.

Ở tuổi 50, Việt Hương cho thấy bản thân không bị giới hạn trong hình ảnh danh hài từng làm nên tên tuổi. Những vai diễn liên tiếp được ghi nhận, cùng thành tích phòng vé đáng chú ý, đang mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp của cô. Với khán giả, đây cũng là minh chứng cho việc một nghệ sĩ hoàn toàn có thể làm mới mình và tiếp tục chinh phục những thử thách mới dù đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Nghệ sĩ Việt Hương. Ảnh: FBNV