Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương đã có bài đăng trong đêm, cập nhật tình cảnh hiện tại sau khi đi diễn về. Theo đó, nữ nghệ sĩ hào hứng khoe loạt món quà được khán giả dành tặng, từ những món ăn dân dã cho đến trái cây. Việt Hương viết: "Đi diễn về có thịt kho ăn liền, trái cây tráng miệng, cá mai ăn nha cả nhà yêu. Cảm ơn tình cảm của khán giả".

Việt Hương trong hậu trường buổi biểu diễn mới đây.

Đính kèm dòng trạng thái, Việt Hương chia sẻ hình ảnh những món quà được bày biện trên bàn. Bên cạnh hộp trái cây được trang trí đẹp mắt bằng hoa tươi, nữ nghệ sĩ còn nhận được bơ, thịt kho, cá cùng nhiều loại rau ăn kèm. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của khán giả dành cho Việt Hương sau những giờ làm việc trên sân khấu.

Việt Hương hào hứng khoe những món quà nhận được từ khán giả.

Đáng chú ý, trong bài đăng lần này, Việt Hương còn chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên các đồng nghiệp ở hậu trường. Nữ nghệ sĩ cũng đăng tải hình ảnh đông đảo khán giả tập trung tại khu vực lối ra vào, cho thấy không khí nhộn nhịp của đêm diễn.

Thay vì những món quà đắt tiền, xa xỉ, việc Việt Hương được khán giả tặng những món ăn quen thuộc phần nào cho thấy sự gần gũi giữa nữ nghệ sĩ và những người yêu mến cô. Cách Việt Hương hào hứng khoe từng món quà, đồng thời gửi lời cảm ơn khán giả cũng cho thấy sự trân trọng của nữ nghệ sĩ đối với những tình cảm bình dị ấy.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Việt Hương vẫn duy trì được sức hút riêng. Không chỉ xuất hiện trong các dự án điện ảnh, chương trình giải trí, nữ nghệ sĩ còn miệt mài với sân khấu kịch. Dù đã có vị trí nhất định trong làng giải trí, Việt Hương vẫn giữ được sự nhiệt huyết với nghề, dành nhiều thời gian cho công việc biểu diễn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Việt Hương vẫn duy trì được sức hút riêng.

Trên trang cá nhân, bên cạnh những thông tin liên quan đến công việc, Việt Hương cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ chuyện ăn uống, sinh hoạt cho đến những câu chuyện thú vị phía sau sân khấu.

Ở thời điểm hiện tại, ngoài những thành tựu trong sự nghiệp, tình cảm bền bỉ của khán giả cũng là một trong những điều đáng quý mà Việt Hương có được sau hàng chục năm làm nghề. Đôi khi, niềm vui của nữ nghệ sĩ sau một ngày làm việc tất bật chỉ đơn giản là trở về nhà, thưởng thức những món ăn do chính khán giả dành tặng.