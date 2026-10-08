Việt Hồng đón hơn 24.000 lượt khách du lịch

Những kết quả trên cho thấy hoạt động du lịch của xã Việt Hồng tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo xã Việt Hồng tham quan mô hình trồng sen trên địa bàn xã.

Phát huy lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và các giá trị lịch sử, xã Việt Hồng từng bước khai thác tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa, tạo sức hút đối với du khách.

Cùng với đó, địa phương chú trọng công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh, các sản phẩm và điểm đến du lịch, hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững, từng bước đưa du lịch trở thành một trong những hoạt động đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong đó, các điểm như: Bản Vần, Bản Nả, Ao Xanh, Chiến khu Vần, Đình Làng Dọc... đang được quan tâm khai thác, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến địa phương.

Các lễ hội truyền thống gắn với di tích lịch sử trên địa bàn xã Việt Hồng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức trong các dịp lễ hội tại xã Việt Hồng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Việc phát triển du lịch không chỉ hướng tới gia tăng lượng khách và doanh thu mà còn mở ra cơ hội tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc trưng của vùng chiến khu cách mạng.

Thời gian tới, xã Việt Hồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, khai thác hiệu quả các điểm du lịch; chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái và trải nghiệm văn hóa.

Đồng thời, địa phương từng bước hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường liên kết và thu hút du khách, qua đó tạo động lực để ngành du lịch phát triển theo hướng bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn.