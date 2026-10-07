Việt Anh và Quỳnh Nga gây chú ý ở Thái Lan

Mới đây, Quỳnh Nga đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bên Việt Anh trong chuyến đi Thái Lan cùng nhóm bạn. Nữ diễn viên hài hước viết: “Hậu trường tập nhảy của Nguyễn Lê Việt Anh. cố gắng lắm rồi đấy”.

Trong đoạn video, Quỳnh Nga cố gắng chỉ cho Việt Anh từng động tác. Tuy nhiên, nam diễn viên liên tục thực hiện không đúng những gì bạn gái yêu cầu khiến cả hai nhiều lần phải làm lại. Việt Anh thậm chí bất lực nói: “Quay lại đi, chả biết đường nào”.

Việt Anh và Quỳnh Nga loay hoay vì chưa phối hợp nhịp nhàng.

Màn tập nhảy của cả hai vì thế liên tục phát sinh những tình huống ‘dở khóc dở cười’. Quỳnh Nga liên tục trách móc khi bạn trai không theo đúng kịch bản, trong khi Việt Anh cũng tỏ vẻ bó tay trước bài tập. Bên dưới bài đăng, nam diễn viên còn để lại bình luận: “Cứ liệu thần hồn”, khiến màn tương tác của cả hai càng được chú ý.

Thực tế, đây chỉ là một khoảnh khắc vui vẻ giữa Việt Anh và Quỳnh Nga, không phải mâu thuẫn quá nghiêm trọng. Sau khi công khai chuyện tình cảm vào tháng 7/2026, cả hai ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau.

Việt Anh và Quỳnh Nga trong chuyến đi Thái Lan.

Chuyến đi Thái Lan cũng là một trong những hoạt động mới của Việt Anh và Quỳnh Nga sau thời gian liên tục đồng hành cùng nhau. Trước đó, cặp đôi từng có những chuyến đi nước ngoài và nhiều lần xuất hiện bên nhóm bạn thân. Từ khi công khai tình cảm, cả hai không còn quá dè dặt khi thể hiện sự gắn bó trước công chúng.

Chuyện tình của Việt Anh và Quỳnh Nga từng khiến khán giả tò mò trong nhiều năm. Hai người quen biết và chơi chung nhóm bạn, sau đó cùng đóng Sinh tử vào năm 2019. Việt Anh đảm nhận vai Mai Hồng Vũ, còn Quỳnh Nga vào vai Quỳnh Trinh. Sự ăn ý trên màn ảnh cùng những lần xuất hiện chung ngoài đời khiến họ nhiều lần được khán giả “đẩy thuyền”.

Việt Anh và Quỳnh Nga trong Sinh Tử.

Đến tháng 7/2026, Việt Anh và Quỳnh Nga chính thức xác nhận đang yêu nhau. Quỳnh Nga cho biết cả hai đã có hơn một năm tìm hiểu trước khi công khai mối quan hệ, thay vì đã yêu nhau suốt 7 năm như một số thông tin từng lan truyền. Sau đó, hai người còn tiết lộ đã cùng góp tiền mua căn nhà đầu tiên và đang hoàn thiện không gian sống chung.

Ở thời điểm hiện tại, Việt Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên sinh năm 1981 nổi tiếng qua Chạy án, Người phán xử, Mê cung, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Cuộc chiến không giới tuyến... Đặc biệt, vai Phan Hải trong Người phán xử và Mai Hồng Vũ trong Sinh tử là những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Năm 2023, Việt Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Việt Anh từng xuất hiện trong Vũ điệu đường cong, tác phẩm ra rạp năm 2012 và được giới thiệu là phim điện ảnh đầu tiên của anh. Nam diễn viên sau đó còn tham gia Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ với vai trò đạo diễn kiêm diễn viên.

Trong khi đó, Quỳnh Nga được biết đến từ vai Vũ Vũ trong Lập trình cho trái tim, sau đó tạo dấu ấn với Nhã của Về nhà đi con, Quỳnh Trinh trong Sinh tử và Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Tuy nhiên, năm 2026, nữ diễn viên cho biết cô tạm dừng đóng phim để tập trung cho kinh doanh thời trang, phòng nhảy và cuộc sống cá nhân.

Khoảnh khắc tại Thái Lan cho thấy Việt Anh và Quỳnh Nga đang khá thoải mái khi chia sẻ những tương tác đời thường sau khi công khai tình cảm. Hiện cả hai vẫn duy trì công việc riêng và thường xuyên đồng hành trong các hoạt động cùng bạn bè.