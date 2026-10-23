Việt Anh tình tứ, chăm sóc Quỳnh Nga tại sự kiện

Tại lễ công bố khởi động cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 diễn ra ở Hà Nội ngày 23/10, NSƯT Việt Anh và diễn viên Quỳnh Nga thu hút sự chú ý khi xuất hiện bên nhau.

Việt Anh diện bộ vest trắng kết hợp áo thun cùng tông màu. Trong khi đó, Quỳnh Nga nổi bật với đầm dạ hội ôm sát, đính đá lấp lánh ở phần thân trên, kết hợp thiết kế trễ vai và khăn choàng dài màu hồng với những đường kẻ ngang.

Việt Anh đi phía sau, nắm tay và đỡ Quỳnh Nga, đồng thời chú ý đến tà váy dài của cô. Nam diễn viên dường như chủ động hỗ trợ bạn gái để cô di chuyển thuận tiện hơn trong bộ trang phục cầu kỳ.

Khi tạo dáng trước ống kính, Việt Anh đứng sát bên Quỳnh Nga, tạo dáng tình cảm. Thời gian gần đây, Việt Anh và Quỳnh Nga cởi mở hơn khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí.

Trước đó, cả hai từng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm nhưng giữ kín chuyện riêng tư. Đến tháng 7/2026, Việt Anh xác nhận mối quan hệ với Quỳnh Nga thông qua những chia sẻ trong chuyến đi Nga.

Việt Anh đảm nhận vai trò thành viên hội đồng giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028. Chia sẻ tại buổi họp báo, NSƯT Việt Anh cho biết anh cảm nhận được áp lực và trách nhiệm khi đảm nhận vai trò giám khảo ở mùa thi mang ý nghĩa đặc biệt này. Theo nam nghệ sĩ, ban giám khảo hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt mới, có bản lĩnh và khả năng đảm nhận vai trò quảng bá du lịch Việt Nam.

Cùng với NSƯT Việt Anh, Hội đồng giám khảo còn có NSND Quang Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, làm chủ tịch, Hoa hậu Ngọc Hân và MC Thảo Vân.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam lần đầu tổ chức năm 2008, sau đó trở lại vào năm 2022 và tiếp tục tổ chức các mùa thi năm 2024, 2026. Cuộc thi năm nay có chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình” không chỉ tập trung vào nhan sắc mà còn chú trọng kiến thức, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, ngoại ngữ và khả năng truyền tải những giá trị văn hóa, du lịch. Thí sinh dự kiến tham gia các hoạt động trải nghiệm tại nhiều địa danh trên cả nước; hành trình này được xây dựng thành chương trình thực tế gồm 10 tập.

Theo kế hoạch, vòng chung kết dự kiến gắn với các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia do Quảng Trị đăng cai. Ban tổ chức cũng công bố nhiệm kỳ của Top 3 kéo dài ba năm, thay vì hai năm như các mùa trước.