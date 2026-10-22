Việt Anh quyết không ghép cặp với Quỳnh Nga, nghe lý do ai cũng bật cười

Với chủ đề 'Điện ảnh vươn cao - Thể thao kết nối', giải Pickleball Passion Cup 2026 được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF 2026) do Cục Điện ảnh chủ trì. Giải đấu hướng đến xây dựng sân chơi giao lưu lành mạnh, chuyên nghiệp dành cho nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, đoàn viên, thanh niên và cộng đồng yêu thích pickleball. Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức kỳ vọng tăng cường kết nối giữa điện ảnh và thể thao, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, đam mê, sáng tạo và lối sống tích cực.

NSƯT Việt Anh là một trong gần 60 nghệ sĩ xác nhận tham gia giải đấu năm nay. Nam diễn viên nhắc lại chuyện thi đấu ở mùa giải trước và hài hước cho rằng mình phải “cõng Quỳnh Nga nặng quá” nên kết quả "trắng tay". Vì vậy, anh muốn tìm một đối tác mới để cải thiện cơ hội cạnh tranh thành tích trong lần tranh tài tiếp theo. Phát ngôn thẳng thắn của Việt Anh khiến nhiều người bật cười thú vị. Nam diễn viên cũng bày tỏ mong muốn Ban tổ chức có thêm những điều chỉnh trong cách ghép cặp vận động viên. Theo anh, việc tổ chức bốc thăm ghép đôi thay vì sắp xếp sẵn sẽ tạo thêm sự bất ngờ, tăng tính hấp dẫn và tinh thần giao lưu cho giải đấu.

Diễn viên Việt Anh hài hước muốn từ chối chung đội với Quỳnh Nga trong 'Pickleball Passion Cup 2026'.

Cặp đôi Việt Anh và Quỳnh Nga tham gia mùa giải trước nhưng "trắng tay".

Đồng hành cùng giải đấu năm thứ hai, diễn viên Minh Tiệp - Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đánh giá, Pickleball Passion Cup 2026 là hoạt động bổ ích, tạo không gian giao lưu giữa nghệ sĩ và những người hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Theo anh, giải đấu không chỉ mang đến sân chơi thể thao lành mạnh mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết, thúc đẩy tinh thần giao lưu và chia sẻ giữa các thành viên tham gia. Minh Tiệp bày tỏ mong muốn giải đấu tiếp tục được tổ chức thành công, duy trì sức hút và trở thành hoạt động được mong đợi trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội.

Diễn viên Minh Tiệp là một nhân tố mạnh của giải đấu năm nay.

Pickleball Passion Cup 2026 đồng thời hướng tới xây dựng một không gian giao lưu hiện đại, đa sắc màu, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam năng động, thân thiện. Đây cũng là một trong những hoạt động bên lề Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, góp phần mở rộng sức lan tỏa của LHP, đưa điện ảnh đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra ngày 1/12/2026, với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ đình đám như Việt Anh, Quỳnh Nga, Huỳnh Anh, Bạch Lan Phương, Anh Tuấn...