Viện Y học dự phòng Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dự, phát biểu chỉ đạo và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Viện Y học dự phòng Quân đội.

Diễn văn kỷ niệm do Đại tá Nguyễn Kiên Cường, Viện trưởng Viện Y học dự phòng Quân đội trình bày nêu rõ: Ngày 17-9-1951, Đội Vệ sinh phòng bệnh (tiền thân của Viện Y học dự phòng Quân đội ngày nay) được thành lập với 10 đồng chí quân y sĩ và các cán sự phòng bệnh do trên tăng cường về.

Đội có nhiệm vụ thâm nhập các đơn vị Quân đội để vừa tuyên truyền phòng bệnh, vừa phục vụ, nghiên cứu, rút ra những kinh nghiệm phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bộ đội, giúp Cục Quân y chỉ đạo toàn quân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trần Minh Đức trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Viện Y học dự phòng Quân đội.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ của Viện luôn vững vàng ý chí, vượt mọi khó khăn, gian khổ, vừa làm nhiệm vụ phòng bệnh, cứu chữa thương binh, vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu, sẵn sàng lấy thân mình để thử nghiệm các loại thuốc phòng, chống bệnh.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng, Viện đã tích cực triển khai kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR và nhanh chóng chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị trong Quân đội thực hiện. Đồng thời, Viện đã cử hơn 600 đoàn, tổ công tác với trên 1.500 lượt người, gần 2.000 ngày công, tổ chức tiêm vaccine cho hơn 25.000 lượt người, xét nghiệm gần 270.000 mẫu, góp phần đẩy lùi đại dịch, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tướng Trần Minh Đức phát biểu chỉ đạo.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nhiều năm qua, Viện đã trực tiếp tham gia điều hành nhiều dự án hợp tác quốc tế, chủ trì 38 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 22 đề tài cấp Bộ Y tế và Tổng cục. Các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn cao, được ứng dụng hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Với những thành tích xuất sắc qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Viện đã vinh dự được tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Minh Đức biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Viện Y học dự phòng Quân đội đã đạt được trong suốt 75 năm qua.

Đại tá Nguyễn Kiên Cường, Viện trưởng Viện Y học dự phòng Quân đội trình bày diễn văn kỷ niệm.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Trung tướng Trần Minh Đức yêu cầu Viện Y học dự phòng Quân đội chủ động cập nhật, tiếp thu những kinh nghiệm, thành tựu khoa học, y học dự phòng tiên tiến trong nước và thế giới. Nghiên cứu, triển khai nhiều kỹ thuật mới, hiện đại để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân; xây dựng Viện thực sự là cơ quan đầu ngành, tuyến cuối về lĩnh vực y học dự phòng Quân đội.

Đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp thu các kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng lực phòng, chống dịch, nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, giám sát dịch chủ động; chẩn đoán nhanh, chính xác tác nhân gây dịch; kịp thời dự báo để đề xuất, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, không để dịch lây lan.

Trung tướng Trần Minh Đức lưu ý, Viện cần chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y học dự phòng Quân đội vững chuyên môn, giỏi thực hành, có khả năng cơ động đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trong các nhiệm vụ, nhất là tình huống y tế khẩn cấp. Xây dựng kịch bản, luyện tập ứng phó dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.