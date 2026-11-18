Theo báo cáo của Trạm Y tế xã Phú Túc, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã ghi nhận 570 ca mắc SXH tại 14 thôn, buôn; trong đó có 11 ổ dịch với 156 ca mắc được xác định trong các ổ dịch.

Thành viên đoàn giám sát kiểm tra mật độ lăng quăng/bọ gậy tại xã Phú Túc. Ảnh: Như Nguyện

Đáng chú ý, buôn Chư Ngọc có số ca mắc cao nhất với 154 ca, chiếm 27% tổng số ca mắc; tiếp đến là buôn Chư Ung 101 ca (17,7%), buôn Phú Cần 79 ca (13,9%), thôn Hòa Phú 32 ca (5,6%), buôn Đoàn Kết và buôn Ia Mlah cùng ghi nhận 31 ca (5,4%).

Trước tình hình đó, Trạm Y tế xã đã triển khai giám sát, phát hiện và quản lý ca bệnh; điều tra, xử lý 11 ổ dịch; phối hợp với chính quyền địa phương và đội xung kích tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi. Công tác truyền thông phòng bệnh cũng được triển khai thông qua hệ thống thông tin cơ sở, các đoàn thể và trường học.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch SXH còn gặp khó khăn do địa bàn rộng, các thôn, buôn phân bố không tập trung; một bộ phận người dân chưa duy trì thường xuyên việc vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy. Trong khi đó, nhân lực y tế cơ sở còn hạn chế, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Phú Túc về công tác phòng chống SXH trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện

Trạm Y tế xã kiến nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ hóa chất, vật tư, trang thiết bị và nhân lực; tăng cường hướng dẫn chuyên môn, tập huấn, giám sát dịch tễ nhằm nâng cao năng lực phòng, chống SXH tại cơ sở.

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Bùi Khánh Toàn đề nghị UBND xã Phú Túc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; bố trí kinh phí, nhân lực, hóa chất và vật tư cho công tác phòng dịch; đồng thời tăng cường truyền thông, tập huấn chuyên môn, tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và phát huy vai trò các tổ phòng, chống dịch cộng đồng trong giám sát, phát hiện, báo cáo ca bệnh kịp thời.

Theo kế hoạch, ngày 19-11, đoàn công tác sẽ tiến hành giám sát công tác phòng, chống bệnh SXH tại phường Quy Nhơn Tây.