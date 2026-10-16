Viên uống giảm cân trên Shopee dùng số giấy công bố không do Cục An toàn thực phẩm cấp

Ngày 16/10/2026, Cục An toàn thực phẩm ban hành Công văn số 2189/ATTP-SP gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương và Công văn số 2190/ATTP-SP gửi Công ty TNHH Shopee về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Động thái được đưa ra sau quá trình hậu kiểm việc đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng.

Ảnh: Cục An toàn thực phẩm

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua hậu kiểm, cơ quan này phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee.

Thông tin giới thiệu sản phẩm trên sàn sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/6/2023.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố có số và ngày nêu trên cho sản phẩm Sausando Slimming capsule.

Sản phẩm được xác định liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Junda, địa chỉ trước đây tại số 469 đường 51, tổ 12, khu phố 2, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; nay thuộc phường Bình Dương, TP.HCM.

Trên các thông tin quảng cáo trực tuyến, sản phẩm được giới thiệu có chứa L-Carnitine và được quảng bá với các nội dung liên quan đến hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, đốt mỡ, phục hồi cơ bắp và định hình vóc dáng.

Để bảo đảm sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và việc kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin về sản phẩm Sausando Slimming capsule.

Shopee đồng thời được yêu cầu rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với thực phẩm chức năng trên sàn, chỉ kinh doanh các sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc đã được công bố trên hệ thống dữ liệu về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các văn bản trước đó của cơ quan này liên quan đến quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên nền tảng thương mại điện tử.

Kết quả thực hiện phải được báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 26/10/2026.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, đề nghị tiếp tục thông báo tới sàn thương mại điện tử và các gian hàng kinh doanh trên Shopee về việc ngừng kinh doanh sản phẩm này.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị gỡ bỏ các thông tin liên quan đến sản phẩm vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.