Viên uống giảm cân trên Shopee bị phát hiện số giấy công bố không có thật

Theo văn bản gửi Công ty TNHH Shopee, qua công tác hậu kiểm việc đăng ký bản công bố, tự công bố và kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử này khi chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Đáng chú ý, thông tin giới thiệu sản phẩm dẫn số giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 5218/2023/ĐKSP, ngày 16/6/2023. Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy tiếp nhận với số hiệu và ngày tháng nêu trên cho sản phẩm này.

Cơ quan quản lý yêu cầu Shopee khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng trên sàn; chỉ kinh doanh những sản phẩm đáp ứng yêu cầu công bố theo quy định.

Đối với Sausando Slimming capsule, Shopee phải ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin sản phẩm.

Công ty TNHH Shopee cũng được yêu cầu nghiêm túc thực hiện các văn bản chấn chỉnh trước đó của Cục An toàn thực phẩm và gửi báo cáo kết quả bằng văn bản về cơ quan này trước ngày 26/10/2026. ﻿Ảnh: Cục An toàn thực phẩm

Theo quy định hiện hành, các nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

Trong khi đó, thực phẩm bổ sung thuộc diện tự công bố và phải thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý các sản phẩm thuộc diện phải đăng ký nội dung quảng cáo chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Vụ việc đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát thông tin công bố sản phẩm và hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên các sàn thương mại điện tử, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm.