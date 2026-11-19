Đồng chí Lê Văn Đông thăm hỏi, gửi lời tri ân những đóng góp của Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), mới đây, Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm nhằm tri ân, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố. Trong đó, Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng là nhà giáo có nhiều năm gắn bó và đóng góp cho ngành Giáo dục.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964, ông tham gia giảng dạy tại Phú Thọ. Năm 1968, ông tình nguyện vào chiến trường miền Nam, tiếp tục tham gia công tác giáo dục.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông công tác tại TP Hồ Chí Minh, từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phó Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy. Trong quá trình công tác, TS Hồ Thiệu Hùng có nhiều đóng góp đối với công tác phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí và đổi mới giáo dục của TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Văn Đông thay mặt lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng hoa, chúc mừng Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Lê Văn Đông ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng TS Hồ Thiệu Hùng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của TS Hồ Thiệu Hùng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động thăm hỏi, chúc mừng thể hiện sự quan tâm, tri ân của lãnh đạo thành phố đối với những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục; qua đó tiếp tục phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đây cũng là dịp để VKSND TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành phố thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục qua các thời kỳ.