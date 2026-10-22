Viện trưởng VKSND TP Bắc Ninh thăm và làm việc tại VKSND khu vực 2

Đồng chí Hoàng Tùng - Viện trưởng VKSND khu vực 2 báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Tùng - Viện trưởng VKSND khu vực 2 đã báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ từ ngày 1/1/2026 đến nay; những khó khăn, vướng mắc và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV năm 2026.

VKSND khu vực 2 là đơn vị có số lượng án hình sự, dân sự lớn nhất trong các VKSND khu vực của thành phố. Thời gian qua, đơn vị đã chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác, thực hiện nghiêm các quy chế nghiệp vụ, chỉ thị công tác và kết luận của lãnh đạo VKSND tối cao, VKSND thành phố; đồng thời có những cách làm, sáng kiến trong chuyển đổi số và triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích.

Tại buổi làm việc, công chức, người lao động trong đơn vị đã thẳng thắn trao đổi về những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác, đề xuất các giải pháp tháo gỡ và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố đã lắng nghe, trao đổi và định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Hải Anh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Hải Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả và nỗ lực của VKSND khu vực 2 trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, cần chủ động triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng của Ngành; đẩy mạnh đổi mới phương pháp làm việc, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo tinh thần “4S: Sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và nâng cao tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác được giao.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Hoàng Tùng, Viện trưởng VKSND khu vực 2 nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện; tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.