Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về vị trí, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của cơ quan kiểm sát, công tố trong hệ thống tư pháp mỗi nước. Qua trao đổi cho thấy, mặc dù có sự khác biệt về hệ thống pháp luật và mô hình tổ chức, hai cơ quan có nhiều điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong thực hành quyền công tố, bảo vệ pháp luật, lợi ích công, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam và Viện Công tố Liên bang Brazil.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao đã giới thiệu những đổi mới quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian gần đây, trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình ba cấp từ ngày 1/7/2025; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2026, VKSND được Quốc hội giao thực hiện thí điểm khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công, quyền và lợi ích hợp pháp của các nhóm dễ bị tổn thương.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Ngài Hindenburgo Chateaubriand, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Công tố Liên bang Brazil cho biết, bên cạnh chức năng công tố trong lĩnh vực hình sự, cơ quan công tố Brazil còn có trách nhiệm bảo vệ trật tự pháp luật, lợi ích xã hội và các quyền, lợi ích của người dân thông qua hoạt động điều tra dân sự, khởi kiện vụ án dân sự công ích và khởi kiện đối với các hành vi sai phạm trong quản lý hành chính công. Chức năng này được triển khai trên cơ sở Luật về khởi kiện dân sự công ích năm 1985 và tiếp tục được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1988, cơ quan công tố Brazil đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong bảo vệ lợi ích công, đặc biệt trong các lĩnh vực môi trường, tài sản công, di sản văn hóa, quyền lợi người tiêu dùng và các lợi ích chung của cộng đồng.

Phía Brazil cũng chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số, với việc thực hiện quy trình xử lý công việc toàn trình trên môi trường điện tử, không sử dụng hồ sơ giấy trong quy trình xử lý. Thông qua hệ thống quản lý thông tin thống nhất, việc tiếp nhận, lập, luân chuyển, xử lý, ký và lưu trữ hồ sơ, văn bản được thực hiện trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, quản lý, điều hành và tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan công tố.

Ngài Hindenburgo Chateaubriand, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Công tố Liên bang Brazil trao đổi tại buổi làm việc.

Đánh giá cao những kinh nghiệm của Viện Công tố Liên bang Brazil, đồng chí Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh đây là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo thiết thực đối với ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam, nhất là trong quá trình triển khai thí điểm khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng chí Viện trưởng mong muốn hai cơ quan tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề; trao đổi chuyên gia, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và các lĩnh vực cùng quan tâm.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và Ngài Hindenburgo Chateaubriand, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Công tố Liên bang Brazil.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và Ngài Hindenburgo Chateaubriand, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Công tố Liên bang Brazil đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng và Phó Viện trưởng Thường trực Hindenburgo Chateaubriand ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan dưới sự chứng kiến của Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến.

Việc ký kết Bản ghi nhớ tạo khuôn khổ hợp tác chính thức để hai cơ quan phát huy những điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai Bản ghi nhớ thông qua các hoạt động hợp tác cụ thể, phù hợp với nhu cầu và ưu tiên công tác của mỗi cơ quan.

Lãnh đạo và các đại biểu hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm.

Việc ký kết hai Bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Tổng Chưởng lý Liên bang Brazil và Viện Công tố Liên bang Brazil trong hai ngày 26 và 27/11/2026 là kết quả nổi bật của chuyến công tác, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp và hiện đại hóa ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil.