Chuyển hoạt động đường sắt từ ga Hà Nội, Giáp Bát về ga Phú Xuyên được Bộ Xây dựng thống nhất với chủ trương của TP. Hà Nội, nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian quốc lộ 1A. Trước thông tin này, hoạt động tại ga Hà Nội vẫn diễn ra bình thường với lượng hành khách ra vào mỗi ngày khá lớn.