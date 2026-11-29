Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến thăm Brazil, ký kết hai Bản ghi nhớ hợp tác
Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Brazil từ ngày 25 đến 27/11/2026, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam đã có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng. Nổi bật là việc ký kết hai Bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Tổng Chưởng lý Liên bang Brazil và Viện Công tố Liên bang Brazil, góp phần thúc đẩy hợp tác pháp luật, tư pháp giữa hai nước.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/tin-tuc/vien-truong-vksnd-toi-cao-nguyen-huy-tien-tham-brazil-ky-ket-hai-ban-ghi-nho-hop-tac-28292.html