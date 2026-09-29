Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh yêu cầu đánh giá cán bộ bằng nhiệm vụ, sản phẩm và hiệu quả công việc

Đồng chí Mai Văn Linh, Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh.

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự, VKSND tỉnh Tây Ninh xác định yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc ổn định tổ chức mà quan trọng hơn là sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường của từng công chức.

Cùng với đó, đơn vị chú trọng xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; đổi mới công tác đánh giá theo hướng lấy nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc làm căn cứ chủ yếu.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ được xác định phải thực hiện đồng bộ từ bố trí, sử dụng, theo dõi nhiệm vụ, đánh giá đến đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cán bộ; trong đó trách nhiệm của người đứng đầu giữ vai trò quan trọng.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là thường xuyên rà soát đội ngũ về số lượng, cơ cấu chức danh, kinh nghiệm, năng lực, sở trường và khối lượng công việc để bố trí phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

Việc phân công cần hướng đến phát huy tốt nhất năng lực của từng cá nhân và hiệu quả chung của đơn vị; hạn chế tình trạng phân công theo thói quen, cứng nhắc hoặc tập trung quá nhiều công việc vào một số người trong khi năng lực của những công chức khác chưa được khai thác.

Người đứng đầu đồng thời phải quan tâm phát hiện những công chức có năng lực, triển vọng để giao nhiệm vụ phù hợp, tạo điều kiện rèn luyện, thử thách và phát triển.

Đối với trường hợp còn hạn chế về kinh nghiệm, năng lực hoặc chưa phù hợp với vị trí công tác, cần có biện pháp hướng dẫn, đào tạo, điều chỉnh công việc hoặc đề xuất phương án bố trí thích hợp. Việc sử dụng cán bộ phải bảo đảm khách quan, công bằng, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chung, không để phát sinh tư tưởng cục bộ theo đơn vị, địa bàn, bộ phận hoặc nguồn cán bộ trước sắp xếp.

Đổi mới công tác đánh giá cũng là nội dung được VKSND tỉnh Tây Ninh chú trọng. Theo đó, mỗi cá nhân phải xác định rõ nhiệm vụ chủ yếu thuộc chức trách được giao, sản phẩm phải hoàn thành và kết quả cần đạt ngay từ đầu kỳ đánh giá.

Trong quá trình thực hiện, tiến độ, kết quả và tài liệu minh chứng phải được cập nhật thường xuyên, hạn chế tình trạng đến cuối quý, cuối năm mới tập hợp hoặc bổ sung sản phẩm để phục vụ đánh giá.

Đối với công chức, kết quả đánh giá phải phản ánh được mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng, tiến độ, hiệu quả sản phẩm, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp cũng như kết quả khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra.

Cách đánh giá này nhằm khắc phục tình trạng nhận xét còn chung chung, giống nhau giữa nhiều cá nhân hoặc kết quả đánh giá chưa tương xứng với thực tế thực hiện nhiệm vụ.

Riêng đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, việc đánh giá không chỉ căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ cá nhân mà còn phải gắn với kết quả của lĩnh vực, bộ phận hoặc đơn vị được phân công phụ trách; chất lượng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; khả năng phát hiện, xử lý vấn đề và kết quả khắc phục tồn tại.

Tinh thần xuyên suốt là kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị phải được phản ánh tương xứng trong đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó phụ trách.

Những nhiệm vụ chưa hoàn thành, tồn tại chậm khắc phục hoặc tiếp tục tái diễn phải được xem xét đầy đủ trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm, điều kiện thực hiện và trách nhiệm của từng cá nhân.

Đồng chí Mai Văn Linh, Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh phát biểu chỉ đạo tại một cuộc họp giao ban tuần của đơn vị.

Việc đánh giá theo KPI cũng phải gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, không biến việc cập nhật KPI thành hoạt động hoàn thiện hồ sơ vào cuối kỳ.

Một yêu cầu khác là kết quả đánh giá phải được sử dụng thực chất trong công tác cán bộ, thay vì chỉ phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ.

Với công chức có năng lực, kết quả nổi trội và tinh thần trách nhiệm tốt, cần xem xét giao những nhiệm vụ khó hơn để tạo môi trường rèn luyện, thử thách và phát triển.

Đối với cá nhân còn hạn chế nhưng có khả năng khắc phục, cần xác định rõ nội dung phải cải thiện, giao nhiệm vụ rèn luyện, bố trí người hướng dẫn và theo dõi kết quả.

Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ thấp kéo dài, năng lực không phù hợp với vị trí hoặc đã được hướng dẫn, nhắc nhở nhưng không chuyển biến thì cần xem xét biện pháp quản lý, bố trí, sử dụng hoặc đề xuất xử lý phù hợp theo quy định.

Qua đó, kết quả đánh giá được gắn với việc bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ thử thách, phát hiện nguồn cán bộ và xem xét trách nhiệm, tạo động lực để mỗi công chức tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Song song với nâng cao hiệu quả quản lý, Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh yêu cầu bảo đảm dân chủ, khách quan và giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Công chức, người lao động cần được tạo điều kiện trình bày ý kiến, phản ánh khó khăn và đề xuất nguyện vọng chính đáng. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, điều kiện làm việc, đánh giá hoặc thay đổi công việc cần được trao đổi, giải thích rõ ràng, hạn chế phát sinh bức xúc do thiếu thông tin.

Người đứng đầu phải thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư và quan hệ công tác trong đơn vị; chủ động phát hiện, giải quyết các vướng mắc, bất đồng hoặc biểu hiện cục bộ, mâu thuẫn phát sinh.

Tuy nhiên, việc giữ gìn đoàn kết phải đặt trên cơ sở nguyên tắc, trách nhiệm và cùng hướng đến hoàn thành nhiệm vụ chung. Việc góp ý thẳng thắn, phản ánh hạn chế, đấu tranh với sai phạm hoặc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định không được đồng nhất với hành vi gây mất đoàn kết.

Đồng thời, không dung túng biểu hiện chia nhóm, bè phái, cục bộ hoặc lợi dụng thông tin, đơn thư để công kích cá nhân, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Cùng với đánh giá và sử dụng cán bộ, công tác hướng dẫn, kèm cặp, đào tạo tại chỗ tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ.

Đối với công chức mới, người chuyển sang lĩnh vực công tác mới, người mới được bổ nhiệm chức danh tư pháp, công chức trẻ và những trường hợp cần tiếp tục bồi dưỡng, việc hướng dẫn phải xác định rõ người phụ trách, nội dung, thời gian, nhiệm vụ, sản phẩm và yêu cầu cần đạt.

Việc đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với hồ sơ, vụ việc thực tế, tình huống nghiệp vụ, kết quả kiểm tra và những hạn chế đã được chỉ ra. Qua đó vừa nâng cao năng lực thực tiễn, vừa tạo điều kiện phát hiện những công chức có phẩm chất, năng lực, triển vọng để tiếp tục rèn luyện và chuẩn bị nguồn cán bộ.

Đồng thời, cần phân biệt rõ trường hợp hạn chế do thiếu kinh nghiệm, chưa được đào tạo, chưa thành thạo với trường hợp đã được hướng dẫn, nắm rõ quy định nhưng thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để có biện pháp quản lý phù hợp.

Thông qua việc bố trí đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, sử dụng thực chất kết quả đánh giá và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả của đơn vị, VKSND tỉnh Tây Ninh hướng đến xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên có bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực, kỷ luật và tinh thần đoàn kết, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.