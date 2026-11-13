Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Chiềng Khương

Ngày 12/11/2026, Ban Công tác Mặt trận bản Nà Hò, xã Chiềng Khương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tham dự Ngày hội có đồng chí Vũ Trung Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc VKSND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Khương; cùng đông đảo Nhân dân bản Nà Hò.

Các đại biểu tham dự.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trong năm 2026.

Theo đó, bản Nà Hò hiện có 152 hộ với 725 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, Nhân dân trong bản luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự; hằng năm có trên 80% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, toàn bản hiện còn 4 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo.

Đồng chí Vũ Trung Thành, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La phát biểu.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Vũ Trung Thành, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, những nỗ lực của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân bản Nà Hò trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, quan tâm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng bản làng ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Vũ Trung Thành, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Nà Hò.

Đại diện lãnh đạo các phòng VKSND tỉnh Sơn La và VKSND khu vực 3 trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Nà Hò.

Đại diện lãnh đạo các phòng VKSND tỉnh Sơn La và VKSND khu vực 3 trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Nà Hò.

Đại diện lãnh đạo các phòng VKSND tỉnh Sơn La và VKSND khu vực 3 trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Nà Hò.

Nhân dịp này, đoàn công tác VKSND tỉnh Sơn La đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bản Nà Hò. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động VKSND tỉnh, góp phần động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đại biểu VKSND tỉnh Sơn La tham gia giao lưu ném còn cùng bà con.

Đại biểu VKSND tỉnh Sơn La tham gia giao lưu ném còn cùng bà con.

Sau phần lễ, các đại biểu cùng Nhân dân tham gia phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian truyền thống. Đặc biệt, hoạt động ném còn đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đại biểu và bà con. Các thành viên đoàn công tác VKSND tỉnh cũng trực tiếp tham gia giao lưu, trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại địa phương, tạo không khí vui tươi, gần gũi, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của VKSND tỉnh Sơn La đối với cộng đồng dân cư; đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cơ sở, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.