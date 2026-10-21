Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai động viên cán bộ, Kiểm sát viên khắc phục khó khăn, ổn định công tác

VKSND khu vực 5, tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở sáp nhập VKSND thị xã Nghĩa Lộ và VKSND huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái trước đây), có trụ sở tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên địa bàn 8 xã, phường gồm: Cầu Thia, Trung Tâm, Nghĩa Lộ, Liên Sơn, Hạnh Phúc, Phình Hồ, Trạm Tấu và Tà Xi Láng.

Quang cảnh buổi thăm và làm việc.

Sau hơn một năm sáp nhập, đơn vị đã từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động chuyên môn. Tuy nhiên, một số cán bộ, Kiểm sát viên, nhất là những người từng công tác tại VKSND huyện Trạm Tấu trước đây, vẫn gặp khó khăn về điều kiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt gia đình do thay đổi địa điểm làm việc.

Vượt qua những khó khăn đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND khu vực 5 đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động thích ứng với mô hình tổ chức mới, duy trì hoạt động nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Hường Trang, Viện trưởng VKSND khu vực 5 báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và những khó khăn, vướng mắc của đơn vị, đồng chí Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, Kiểm sát viên; đồng thời yêu cầu mỗi cá nhân tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thích ứng, phát huy năng lực, sở trường và chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Hường Trang, Viện trưởng VKSND khu vực 5 báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu giữ vững tư tưởng, yên tâm công tác, chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ; tránh tâm lý so sánh, hơn thiệt trong phân công công việc. Mỗi bộ phận có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chung của Ngành.

Vì vậy, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên cần đặt lợi ích tập thể lên trên, tăng cường phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với lãnh đạo VKSND khu vực 5, đồng chí Đỗ Đình Chữ yêu cầu thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ; phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, báo cáo để xem xét, giải quyết theo quy định.

Buổi thăm, làm việc thể hiện sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo VKSND tỉnh Lào Cai đối với đơn vị cơ sở trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy; đồng thời động viên tập thể VKSND khu vực 5 tiếp tục ổn định tư tưởng, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.