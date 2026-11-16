Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng Nhân dân thôn Làng Đát

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-MTTQ-BTT ngày 6/11/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, thôn Làng Đát, xã Yên Bình đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Đồng chí Phạm Toàn Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai và Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai cùng các đại biểu tặng hoa và bức tranh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Làng Đát.

Tham dự Ngày hội có đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai; đồng chí Đỗ Đình Chữ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền xã Yên Bình cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Làng Đát.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết, là dịp để cán bộ và Nhân dân trong thôn cùng ôn lại truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại khu dân cư; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Làng Đát.

Thôn Làng Đát được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Hương Lý và thôn Làng Đát, hiện có 393 hộ với hơn 1.300 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống. Sau sáp nhập, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khu dân cư văn hóa.

Nổi bật là phong trào huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua hai đợt vận động, 365 cán bộ, đảng viên và người dân đã đóng góp tổng số 65 triệu đồng để bê tông hóa đường liên thôn và mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhà văn hóa.

Đồng chí Đỗ Đình Chữ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Làng Đát.

Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm. Trong năm, thôn có một hộ thoát nghèo, một hộ được hỗ trợ làm nhà ở; hiện còn hai hộ nghèo và hai hộ cận nghèo. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục đạt kết quả tích cực, với gần 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 45 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trao tặng khu dân cư thôn Làng Đát phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổng trị giá 12 triệu đồng, gồm 10 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 2 triệu đồng. Đoàn công tác và chính quyền xã Yên Bình cũng trao quà cho 5 người có uy tín, 36 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Làng Đát.

Trong khuôn khổ Ngày hội, các đại biểu đã cùng Nhân dân tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Việc đồng chí Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai tham dự Ngày hội còn gắn với nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công phụ trách xã Yên Bình theo Nghị quyết số 82-NQ/TU ngày 12/6/2026 và Kế hoạch số 417/KH/ĐU ngày 8/9/2026 của Đảng ủy VKSND tỉnh Lào Cai.

Thông qua hoạt động này, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh có dịp trực tiếp nắm bắt tình hình cơ sở, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm ẩm thực trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Làng Đát.

Việc tham gia các hoạt động tại cơ sở cũng góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với Nhân dân; gắn việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp với nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Làng Đát không chỉ là dịp biểu dương những kết quả đạt được trong xây dựng khu dân cư mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị với Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển địa phương.