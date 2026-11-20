Đồng chí Huỳnh Ngọc Hoàng Hải, Viện trưởng VKSND khu vực 3, tỉnh Đắk Lắk tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Buôn Sah.

Ngày hội diễn ra tại Nhà cộng đồng Buôn Sah trong không khí vui tươi, phấn khởi, thắm đượm tình đoàn kết, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc địa phương.

Đặc biệt, những tiết mục văn nghệ truyền thống do người dân địa phương biểu diễn đã góp phần tạo nên không khí sôi nổi, ấm áp, thể hiện nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Trong khuôn khổ Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng nhìn lại kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động ý nghĩa như: công bố quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, phát động phong trào thi đua và hoạt động nuôi heo đất...

Ngày hội không chỉ là dịp để nhân dân Buôn Sah gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tại Buôn Sah, xã Ea Tul, với sự tham dự của đồng chí Huỳnh Ngọc Hoàng Hải thể hiện tinh thần gần dân, gắn bó với cơ sở của lãnh đạo VKSND khu vực 3; qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ngành Kiểm sát nhân dân với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.