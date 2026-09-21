Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố

Sáng 21/9, tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành công tác nhân sự, bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố (HIDS) kiêm Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Kết quả, với số phiếu 118/120 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 98,33% đại biểu có mặt và đạt 94,4% tổng số đại biểu HĐND thành phố tán thành, ông Trương Minh Huy Vũ đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Huy Vũ.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê quán: tỉnh Tiền Giang (cũ) nay là tỉnh Đồng Tháp. Trình độ: Thạc sĩ quản lý hành chính công, Tiến sĩ quản lý quốc tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trương Minh Huy Vũ.

Trước năm 2024, ông từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 8/2024, được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 12/2025, kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP Hồ Chí Minh.