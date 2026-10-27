Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Nhiều chính sách mới nhận được sự đồng thuận

Chiều 27/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao Nguyễn Huy Tiến, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Nhiều chính sách mới nhận được sự đồng thuận

Phát biểu giải trình tại hội trường, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại tổ, cơ quan chủ trì soạn thảo đã có báo cáo giải trình, tiếp thu gửi đại biểu Quốc hội.

“Các ý kiến tại hội trường sẽ tiếp tục được cơ quan soạn thảo tiếp thu, ghi nhận đầy đủ để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Bộ luật và các dự thảo Nghị quyết”, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh.

Theo Viện trưởng VKSND tối cao, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), đánh giá cao việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, chuyển đổi số, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Ý kiến tập trung vào tố tụng điện tử, phiên tòa trực tuyến, quyền của người bào chữa, biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế và thủ tục rút gọn.

Cùng với đó, đại biểu Quốc hội ủng hộ các chính sách mới trong dự thảo Bộ luật và góp nhiều ý kiến để các quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn.

Trước băn khoăn về khó khăn khi triển khai quy định mới tại địa bàn vùng sâu vùng xa, điều kiện địa hình, hạ tầng còn hạn chế, Viện trưởng VKSND tối cao thông tin, cần tạo điều kiện để người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền của mình theo quy định của pháp luật. Trên tinh thần đó, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu theo hướng quy định tối đa các quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng.

Về giá trị pháp lý của chứng cứ, dữ liệu điện tử, bản sao, dữ liệu gốc, Viện trưởng VKSND tối cao thông tin, dự thảo đã có quy định về dữ liệu, đặt yêu cầu bảo đảm tính hợp pháp, cùng cơ chế truy xuất, kiểm tra trong quá trình áp dụng.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu giải trình tại hội trường.

Một nội dung được Viện trưởng VKSND tối cao dành nhiều thời gian giải trình là thủ tục trong trường hợp bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được đề nghị. Theo Viện trưởng VKSND tối cao, chính sách mới này được thiết kế với trình tự, thủ tục rõ ràng, bảo đảm tính linh hoạt nhưng chặt chẽ, đúng quy trình pháp luật; vừa xử lý nghiêm người phạm tội, vừa khuyến khích người phạm tội ăn năn, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.

Không làm đình trệ sản xuất, kinh doanh hợp pháp

Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Thế Kính (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) cơ bản tán thành với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), đồng thời đánh giá cao việc dự thảo bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 138 nguyên tắc: Việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp cưỡng chế về tài sản phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình và không làm đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của các tổ chức và cá nhân.

Theo đại biểu, quy định này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, đặc biệt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. Bởi tài sản kê biên, phong tỏa và tạm ngừng giao dịch nhiều khi không chỉ liên quan đến người bị buộc tội mà còn gắn với quyền lợi của ngân hàng, đối tác, cổ đông, người lao động hoặc những người thứ ba không liên quan đến hành vi vi phạm tội.

Vì vậy, việc đưa nguyên tắc này vào Bộ luật thể hiện rõ hơn yêu cầu kiểm soát, tính cần thiết, phạm vi và mức độ biện pháp cưỡng chế, bảo đảm xử lý tài sản có liên quan, nhưng không làm đóng băng hoạt động kinh tế.

"Đây là cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu vừa đấu tranh xử lý tội phạm, thu hồi tài sản, vừa bảo vệ quyền sở hữu, quyền kinh doanh và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình", đại biểu bày tỏ.

Các đại biểu tham gia phiên họp.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, đại biểu Quốc hội thể hiện sự đồng tình cao. Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, dự thảo quy định hết sức chặt chẽ về phạm vi, đối tượng và các trường hợp áp dụng; đặc biệt coi trọng nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhìn nhận, các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đồng thuận với những nội dung cơ bản của dự thảo Bộ luật, nghị quyết, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội phải bảo đảm nguyên tắc chặt chẽ, khả thi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổng hợp đầy đủ ý kiến của đại biểu, gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu. Đồng thời lưu ý, các văn bản pháp lý này liên quan trực tiếp đến con người, quyền công dân, quyền của cá nhân, tổ chức, cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Sau khi hoàn chỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp này.