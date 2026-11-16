Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Quảng Trị: Sức mạnh từ lòng dân ở An Tuyền

Tham dự ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Trần Vũ Khiêm; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Ảnh Võ Linh

Vóc dáng mới từ ý Đảng, lòng dân

Sau quá trình sáp nhập, thôn An Tuyền, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị có 582 hộ dân với gần 2.200 nhân khẩu. Đời sống kinh tế của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng rừng, kết hợp với tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Dù đối mặt với không ít thách thức, nhưng phát huy truyền thống đoàn kết, cộng đồng dân cư thôn An Tuyền đã cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi thử thách, khó khăn. Bức tranh kinh tế - xã hội của thôn năm 2026 ghi nhận những chuyển biến tích cực với thu nhập bình quân đầu người ước đạt 68 triệu đồng/năm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến (bên phải); Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng (bên trái) dự ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hiếu Giang. Ảnh Võ Linh

Phong trào xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở cơ sở tạo chuyển biến sâu rộng. Toàn thôn có 576/582 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ ấn tượng 98,9%, cùng 10 gia đình tiêu biểu được biểu dương. Không chỉ dừng lại ở các chỉ số kinh tế - văn hóa, bằng sự đồng thuận cao, Nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp 120 triệu đồng để chỉnh trang hạ tầng, kiến tạo các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo quê hương.

Phó Bí thư thường trực, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội ( trái) cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự ngày Đại đoàn kết tại xã Hiếu Giang. Ảnh: Võ Linh

Giữ gìn truyền thống, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tại ngày hội, các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang 96 năm xây dựng, phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Phát biểu chung vui với bà con nhân dân, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đánh giá cao những thành tựu toàn diện mà thôn An Tuyền đạt được sau sáp nhập. Nhấn mạnh đại đoàn kết là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục thắt chặt tình làng nghĩa xóm, thực hiện tốt phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đông đảo bà con nhân dân thôn An Tuyền xã Hiếu Giang phấn khởi trong ngày Đại đoàn kết. Ảnh: Võ Linh

Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị thôn An Tuyền tiếp tục chú trọng xây dựng không gian sống văn minh, xanh - sạch - đẹp; gìn giữ bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời quan tâm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ tương lai của quê hương.

Đối với lực lượng làm công tác tư pháp địa phương, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ công tâm, bản lĩnh, luôn gần dân, sát dân và lắng nghe hơi thở từ thực tiễn cơ sở.

Trong không khí ấm áp, thắm tình đoàn kết, lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và xã Hiếu Giang đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.

Ngay tại buổi lễ, Ban Công tác Mặt trận thôn An Tuyền, xã Hiếu Giang đã chính thức phát động phong trào thi đua năm 2027 và tổ chức ký kết giao ước thi đua, thổi bùng khí thế quyết tâm mới. Ngày hội khép lại trong niềm hân hoan khi các đại biểu và đông đảo nhân dân cùng hào hứng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của địa phương.