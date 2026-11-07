Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cà Mau.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Đức Thái.

Cùng dự có đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau; các đồng chí: Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và đông đảo bà con Nhân dân khóm Tân Hưng, Phường Lý Văn Lâm.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 tại khóm Tân Hưng, Phường Lý Văn Lâm.

Khóm Tân Hưng có diện tích tự nhiên hơn 430 ha, với 1.052 hộ, 4.812 nhân khẩu. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh nhỏ.

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai đồng bộ, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Các chỉ tiêu về vận động quỹ, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự cơ bản được thực hiện tốt. Tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trong phát triển kinh tế, Ban Công tác Mặt trận vận động Nhân dân tích cực lao động, sản xuất, cải tạo vườn tạp, trồng hoa màu, phát triển chăn nuôi và mở rộng ngành nghề. Nhiều hộ có thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được cải thiện, khóm hiện không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo, chiếm 0,19%.

Tiết mục văn nghệ do Câu lạc bộ Dân vũ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Lý Văn Lâm biểu diễn chào mừng Ngày hội.

Trong xây dựng đời sống văn hoá, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số, Ban Công tác Mặt trận vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia các đợt ra quân thu gom rác, phát quang bụi rậm; đồng thời vận động hơn 600 hộ cài đặt, sử dụng các tiện ích trên điện thoại thông minh.

Nhiều mô hình thiết thực tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả như: “Tuyến đường cờ”, “Trồng hoa kiểng” với diện tích khoảng 2.000 m²; “Tổ heo đất tiết kiệm” có 14 tổ viên, tiết kiệm 75 triệu đồng/năm; mô hình “20 ha lúa sạch ST25” với 19 hội viên tham gia. Đặc biệt, chào mừng Ngày hội năm nay, Ban Công tác Mặt trận triển khai mô hình “Thùng rác hộ gia đình - Chung tay bảo vệ môi trường”, vận động 92 hộ tham gia, cấp phát 92 thùng rác với tổng kinh phí gần 14 triệu đồng.

Phát biểu tại Ngày hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp uỷ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân khóm Tân Hưng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn cấp uỷ chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phát biểu tại Ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc - Chuyển đổi số”; gắn xây dựng gia đình văn hoá với các phong trào thi đua thiết thực; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Nhấn mạnh giá trị bền vững của tình làng nghĩa xóm và tinh thần đoàn kết cộng đồng, đồng chí Nguyễn Huy Tiến chia sẻ: “Dù quê hương có đổi thay, phát triển đến đâu, chúng ta vẫn luôn giữ trọn cái tình, cái nghĩa, vẫn thương yêu, đùm bọc, tối lửa tắt đèn có nhau, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Huy Tiến trao tặng tập thể Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận khóm Tân Hưng phần quà cùng 20 triệu đồng. Đồng thời, trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu và nghệ nhân trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và một túi quà trị giá 500.000 đồng.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến (thứ hai từ phải sang), Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trao quà cho tập thể Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận khóm Tân Hưng.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khóm Tân Hưng, Phường Lý Văn Lâm.

Đồng chí Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thứ sáu từ trái qua), trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khóm Tân Hưng.

Cũng tại Ngày hội, lãnh đạo tỉnh và địa phương đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan toả tinh thần tương thân, tương ái, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau, trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khóm Tân Hưng.

Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trao tặng tỉnh Cà Mau 5 tỷ đồng; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao tặng 1 tỷ đồng, góp phần cùng địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Ông Phạm Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc Agribank (bên phải), trao bảng tượng trưng 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Cà Mau cho ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (bên phải), trao bảng tượng trưng 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Cà Mau cho ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Dương Minh Em, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Phường Lý Văn Lâm, trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng thời khẳng định địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động Nhân dân chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 ở khóm Tân Hưng, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.