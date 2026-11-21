Tại chương trình kỷ niệm bốn năm thành lập Viện Doanh Trí và ra mắt Cộng đồng Doanh Trí diễn ra ngày 21/11/2026 tại Hà Nội, bà Lê Thị Dung, Viện trưởng Viện Doanh Trí cho biết, một trong những trăn trở lớn nhất của bà là làm thế nào để sự kết nối giữa những người làm kinh doanh không kết thúc sau mỗi khóa học hay chương trình đào tạo.

Qua quá trình đồng hành với nhiều thế hệ học viên CEO, bà nhận thấy khi khóa học khép lại, các doanh nhân trở về với công việc thường ngày, nhưng những bài toán quản trị vẫn liên tục xuất hiện. Họ vẫn cần lời khuyên từ người có kinh nghiệm, cần chia sẻ khó khăn với bạn học và tìm kiếm những đối tác phù hợp để triển khai các kế hoạch kinh doanh.

“Sau những cuộc trao đổi ấy, tôi luôn mong có một môi trường để sự đồng hành được duy trì lâu dài”, bà Dung chia sẻ.

Bà Lê Thị Dung, Viện trưởng Viện Doanh Trí.

Theo bà Dung, một cộng đồng chỉ thực sự có ý nghĩa khi những mối quan hệ được chuyển hóa thành hành động và mang lại lợi ích cho các thành viên. Đây cũng là quan điểm được bà đúc kết qua quá trình tham gia nhiều tổ chức, mạng lưới doanh nhân.

Bà hiện là Chủ tịch sáng lập Câu lạc bộ CEO 1983, với tinh thần hoạt động “Gắn kết đồng niên - Nâng tầm doanh nghiệp”. Theo bà, sự gắn kết ban đầu có thể xuất phát từ tình cảm, sự sẻ chia giữa những người cùng thế hệ, nhưng để duy trì lâu dài cần được bồi đắp bằng niềm tin, hoạt động học tập, giao thương và hỗ trợ lẫn nhau.

Bên cạnh đó, với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Tổng Thư ký phụ trách xúc tiến thương mại của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA), bà Dung có cơ hội tiếp xúc với nhiều thế hệ doanh nhân, tham gia các hoạt động kết nối và hiểu rõ hơn trách nhiệm của người làm công tác Hội. Những trải nghiệm này góp phần định hình cách bà tiếp cận việc xây dựng Cộng đồng Doanh Trí: không tạo thêm một mạng lưới mang tính hình thức, mà hướng tới phối hợp nguồn lực, mở rộng cơ hội và giải quyết những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Cộng đồng Doanh Trí xác định năm giá trị cốt lõi gồm: Tri thức, Chính trực, Đồng hành, Hợp tác và Phụng sự. Trong đó, tri thức là nền tảng để học hỏi và đưa ra quyết định tốt hơn; chính trực tạo dựng niềm tin; đồng hành thể hiện qua sự lắng nghe và hỗ trợ; hợp tác phải đi cùng trách nhiệm và lợi ích rõ ràng; còn phụng sự là tinh thần sẵn sàng đóng góp thời gian, hiểu biết và nguồn lực cho cộng đồng.

Để những giá trị này không dừng lại ở tuyên ngôn, bà Dung cho biết cộng đồng sẽ tập trung vào ba nhóm công việc ngay từ giai đoạn đầu.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Doanh Trí và các đối tác trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 4 năm thành lập Viện..

Định hướng này cũng nằm trong kế hoạch phát triển tiếp theo của Viện Doanh Trí. Sau bốn năm hoạt động, Viện tiếp tục tập trung vào chất lượng đào tạo, kết nối chuyên gia và đồng hành với những nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Các chương trình tọa đàm, mentoring, đào tạo và tư vấn được xác định là những hoạt động cần gắn chặt hơn với thực tiễn quản trị, thay vì chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức.

Cùng với đó, việc phát triển website và ứng dụng phục vụ truyền thông, chia sẻ tri thức, cập nhật hoạt động và kết nối thành viên được đặt trong định hướng mở rộng khả năng tương tác của cộng đồng. Viện cũng hướng tới tăng cường hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác để bổ sung nguồn lực, chuyên môn cho các hoạt động hỗ trợ thành viên.

Nhìn lại bốn năm thành lập Viện Doanh Trí, bà Dung cho rằng điều đáng trân trọng không chỉ nằm ở số lượng chương trình đã tổ chức, mà còn ở những mối quan hệ tin cậy được hình thành giữa thầy cô, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nhân. Một kiến thức được áp dụng vào công việc, một khó khăn được tháo gỡ hay một kết nối tiếp tục được duy trì sau chương trình đều là những kết quả có ý nghĩa.