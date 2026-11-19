Cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLPTC) tỉnh Hưng Yên.

Toàn cảnh Hội nghị.

Về phía Đoàn công tác dự Hội nghị có đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Tổ trưởng Tổ giúp việc; đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Đào Thịnh Cường, Vụ trưởng Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng, VKSND tối cao; đồng chí Bùi Việt Cường, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; các đồng thuộc Tổ giúp việc của Thành viên Ban Chỉ đạo.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC -Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát dự và chủ trì Hội nghị.

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo - Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát nêu rõ: Trên cơ sở Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và nội dung làm việc với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan của Tỉnh, Tổ giúp việc của Thành viên Ban Chỉ đạo đã xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTNLPTC của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến đề nghị các đại biểu thảo luận, trao đổi, làm rõ các nhận định, đánh giá, số liệu, kiến nghị đề xuất trong dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát được trình bày tại Hội nghị; cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu nếu Đoàn yêu cầu.

Đồng thời, tập trung vào một số nội dung đó là: Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNLPTC; việc phát hiện tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chủ trì, điều hành Hội nghị.

Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác tự kiểm tra, giám sát, công tác thanh tra, kiểm toán; Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặc biệt là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt cho Nhà nước; việc xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và tài sản công dôi dư sau sắp xếp tinh gọn bộ máy…

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Thịnh Cường, Vụ trưởng Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng, VKSND tối cao, Tổ phó Tổ giúp việc đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTNLPTC đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tiếp đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đơn vị của tỉnh Hưng Yên đã phát biểu bày tỏ sự đồng tình với dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTNLPTC tại tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên điều hành tham luận và phát biểu tiếp thu ý kiến tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, trao đổi, giải trình về các nội dung, thay mặt Đoàn, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo - Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đã phát biểu kết luận về các nội dung liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTNLPTC đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu.

Đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ, khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập đã chỉ ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTNLPTC và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên phát biểu.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng đoàn, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh Hưng Yên cảm ơn Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTNLPTC của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp thu đầy đủ các nội dung tại dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Quang Ngọc cho rằng, đây là cơ sở quan trọng để Tỉnh nhìn nhận, đánh giá toàn diện hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNLPTC.

Đồng chí Đào Thịnh Cường, Vụ trưởng Vụ 3, VKSND tối cao, Tổ phó Tổ giúp việc thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc nêu rõ, Tỉnh ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, trong đó có công tác PCTNLPTC, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo, thực hiện Quy định của Trung ương, hiện nay Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh Hưng Yên gồm 17 thành viên bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định. Ban Chỉ đạo tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNLPTC trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định, chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương, tạo sự thông suốt, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Công tác PCTNLPTC đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội, đầu tư ổn định, lành mạnh; nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ...; đồng thời góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, không phát sinh vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.