Sáng 21-11, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động trong chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Tham gia chương trình có Đại tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Vùng 4 Hải quân cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương.