Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến: Tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tham dự Ngày hội có đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; đồng chí Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Toàn cảnh Ngày hội.

Về phía Đoàn công tác VKSND tối cao dự Ngày hội có các đồng chí thành viên gồm: Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Bùi Việt Cường, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Tài chính; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật;…

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến và đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau; đồng chí Lý Công Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam; đồng chí Phạm Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lý Văn Lâm; đại diện Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, đại diện các tổ chức, các doanh nghiệp cùng đông đảo bà con nhân dân khóm Tân Hưng và đại diện các khóm của phường Lý Văn Lâm…

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến và đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân khóm Tân Hưng ngày càng tốt hơn

Tại Ngày hội, đồng chí Huỳnh Thanh Tuấn, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ khóm Tân Hưng đã báo cáo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại cộng đồng dân cư của Ban Công tác Mặt trận khóm Tân Hưng.

Theo đó, khóm Tân Hưng có diện tích tự nhiên 430,1 ha, với 1.052 hộ, 4.812 nhân khẩu; đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh nhỏ.

Qua sáp nhập địa giới hành chính, sáp nhập từ khóm Xóm Lớn và khóm Tân Hưng, nhìn chung, trong năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp của Ban nhân dân khóm và các chi hội, đoàn thể, Ban Công tác Mặt trận đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Các chỉ tiêu về vận động quỹ, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự cơ bản được thực hiện tốt; tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và xây dựng khóm ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.

Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Ban nhân dân khóm và các chi hội, đoàn thể tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng và Mặt trận các cấp được 75 cuộc, với 1.046 lượt người tham dự; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền và Mặt trận phường.

Trong phát triển kinh tế, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, cải tạo vườn tạp, trồng hoa màu, phát triển chăn nuôi và mở rộng ngành nghề; nhiều hộ có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/năm. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước nâng lên, khóm không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Trong năm, tổng giá trị tiền đã vận động và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người dân trong năm là trên 48,9 triệu đồng.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tặng quà cho tập thể Chi bộ, Ban công tác Mặt trận khóm Tân Hưng.

Trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số, Ban Công tác Mặt trận vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia các đợt ra quân thu gom rác, phát quang bụi rậm; tổ chức 51 cuộc tuyên truyền với 651 lượt người tham dự. Đồng thời, vận động hơn 600 hộ cài đặt, sử dụng các tiện ích trên điện thoại thông minh.

Các mô hình tiêu biểu tiếp tục được duy trì như: “Tuyến đường cờ”, “Trồng hoa kiểng” với diện tích khoảng 2.000m2; “Tổ heo đất tiết kiệm” có 14 tổ viên, tiết kiệm 75 triệu đồng/năm; mô hình “20 ha lúa sạch ST25” với 19 hội viên tham gia. Đặc biệt, chào mừng Ngày hội năm nay, Ban Công tác Mặt trận triển khai mô hình “Thùng rác hộ gia đình - Chung tay bảo vệ môi trường”, vận động 92 hộ tham gia, cấp 92 thùng rác, kinh phí gần 14 triệu đồng.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trao quà tặng bà con nhân dân.

Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phát huy dân chủ và giám sát ở cộng đồng được quan tâm. Đã phản ánh nhiều ý kiến liên quan đến lấn chiếm hành lang giao thông, gây sạt lở bờ kênh và vệ sinh môi trường, được cơ quan chức năng tiếp thu, xử lý; hòa giải thành 1/1 vụ mâu thuẫn trong nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, khuyến học, khuyến tài; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, xây dựng con người có lối sống văn minh, nghĩa tình, góp phần xây dựng khóm Tân Hưng ngày càng văn minh, hạnh phúc…

Ngày hội cũng nghe ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và phát triển.

Tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm Tân Hưng

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi cùng Đoàn công tác về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại khóm Tân Hưng.

Đồng chí Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà tặng các hộ gia đình.

Đồng chí Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến khẳng định, từ ngàn đời nay, đoàn kết đã là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Trải qua bao cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước, chính tình đồng bào, nghĩa đồng chí, sự đồng lòng, chung sức đã giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn gian khó. Tư tưởng đại đoàn kết cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng ta. Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Tiếp nối truyền thống ấy, năm 1986, Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 18/11/1930 làm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 2003, ngày 18/11 hằng năm được chọn là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với khối đại đoàn kết, văn hóa chính là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của đất nước. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam là nét đẹp ý nghĩa, khẳng định văn hóa nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, và đại đoàn kết chính là môi trường để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Sự kết hợp ý nghĩa đó, đã trở thành cuộc hẹn nghĩa tình, nơi bà con sum họp, cán bộ gần dân, nghe dân nói; nơi những tấm lòng nhân ái được trân trọng, những hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia, giúp đỡ.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank Việt Nam trao bảng tượng trưng tài trợ kinh phí an sinh xã hội trị giá 5 tỉ đồng cho đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Với Cà Mau, vùng đất mũi thân yêu của Tổ quốc, nghĩa tình ấy càng thêm sâu nặng. Từ những năm tháng chiến tranh gian khổ đến hôm nay, bà con luôn kề vai sát cánh, nhường cơm sẻ áo, cùng nhau vượt khó, dựng xây quê hương. Đó là truyền thống đẹp, là vốn quý mà chúng ta phải cùng nhau gìn giữ, trao truyền cho con cháu mai sau.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tặng hoa đơn vị tài trợ.

Vui mừng trước sự phát triển của Cà Mau, đồng chí Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và bà con nhân dân khóm Tân Hưng đã nỗ lực đạt được trong năm 2026 (không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, chỉ còn 0,19%; bà con tích cực đổi mới mô hình sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, triển khai mô hình “20 ha lúa sạch T25”, nhiều hộ vươn lên làm giàu chính đáng thu nhập hàng trăm triệu đồng 1 năm…)…

Tân Hưng có bề dày lịch sử và đời sống tâm linh phong phú, với 5 cơ sở tín ngưỡng; địa phương có 95% gia đình văn hóa, với nhiều mô hình hay, cách làm tốt; công tác đền ơn đáp nghĩa (có 57 hộ gia đình chính sách thương binh, liệt sĩ) được thực hiện chu đáo… Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao giữa “ý Đảng - lòng dân” trên địa bàn dân cư.

Đồng chí Trần Như Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam trao bảng tượng trưng tài trợ kinh phí an sinh xã hội trị giá 1 tỉ đồng cho đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Chia sẻ với những khó khăn của bà con nơi đây, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, Cà Mau còn giàu đẹp bởi tình người và bản sắc văn hóa của đồng bào Kinh, Khmer, Hoa cùng các cộng đồng dân cư. Tiếng đờn ca tài tử, những lễ hội truyền thống, phong tục tốt đẹp và nếp sống chân tình, hào sảng đã làm nên hồn cốt quê hương. Giữ gìn những giá trị ấy cũng chính là giữ gìn sợi dây gắn kết các dân tộc, các thế hệ trên vùng đất nghĩa tình này.

Nhân Ngày hội hôm nay, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của bà con, của đội ngũ cán bộ cơ sở, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và biết bao con người lặng thầm làm việc tốt. Mỗi con đường sạch đẹp, mỗi mái nhà ấm áp, mỗi khu dân cư bình yên đều có công sức, tấm lòng của rất nhiều người.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tặng hoa lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - đơn vị tài trợ.

Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc"

Năm 2027 là năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; đặc biệt là các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế. Để giữ vững và phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Lý Văn Lâm và toàn thể bà con khóm Tân Hưng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, tinh thần "tương thân tương ái", hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu hợp pháp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc", gắn việc xây dựng Gia đình văn hóa với các phong trào thi đua thiết thực; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội; tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ số, giúp người dân thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, gắn kết bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình Tân Hưng; giữ gìn thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng các hộ gia đình.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến đề nghị cấp uỷ, chính quyền cơ sở tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển. Mặt trận và các đoàn thể phải luôn sát dân, lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con; chính quyền các cấp phải giải quyết kịp thời, minh bạch các kiến nghị của nhân dân.

Đồng chí Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến mong bà con tiếp tục chung tay xây dựng xóm làng bình yên, gia đình hòa thuận, nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật; cùng gìn giữ môi trường sống, bảo vệ màu xanh quê hương; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết quê hương và nâng niu bản sắc văn hóa quê hương.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến và đại biểu dự Ngày hội.

Nhân Ngày hội này, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến mong chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, những người có uy tín, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo tiếp tục làm cầu nối yêu thương, gắn bó đồng bào. Hãy gần dân, hiểu dân, quan tâm từng gia đình, nhất là những người còn khó khăn. Sự đoàn kết bền chặt bắt đầu từ tấm lòng chân thành và những việc làm thiết thực mỗi ngày.

Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến đề nghị Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Cà Mau làm tốt chức năng, nhiệm vụ; kiên quyết chống oan, sai, không bỏ lọt tội phạm; bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nhất là những người yếu thế, bảo vệ lợi ích công theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội. Mỗi cán bộ Kiểm sát phải công tâm, bản lĩnh, tận tụy, biết lắng nghe và thấu hiểu người dân. Những đơn thư, kiến nghị phải được tiếp nhận, giải quyết đúng pháp luật, đúng thời hạn; việc không thuộc thẩm quyền phải hướng dẫn tận tình. Mong bà con tiếp tục góp ý, giám sát để ngành Kiểm sát ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống kiên cường, nghĩa tình, với sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, tỉnh Cà Mau nói chung và khóm Tân Hưng nói riêng nhất định sẽ ngày càng phát triển, đời sống bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Đồng chí Dương Minh Em, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Lý Văn Lâm phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Nhân dịp này, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đã tặng quà cho tập thể Chi bộ, ban công tác Mặt trận khóm Tân Hưng. Đồng thời, trao 20 phần quà tặng hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu… Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao tặng 5 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn, nhân Ngày hội, Ngân hàng Agribank Việt Nam tặng tỉnh Cà Mau thực hiện chương trình an sinh xã hội với số tiền 5 tỉ đồng, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tặng số tiền 1 tỉ đồng.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lý Văn Lâm, đồng chí Dương Minh Em, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết và đầy trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao. Theo đồng chí Bí thư Đảng uỷ, những ý kiến chỉ đạo của đồng chí thể hiện sự quan tâm sâu sát của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với sự phát triển của phường Lý Văn Lâm nói riêng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở nói chung. Đây không chỉ là sự động viên, khích lệ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường, mà còn là những định hướng quan trọng, giúp địa phương nhìn nhận rõ hơn những kết quả đã đạt được, thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khó khăn, đồng thời xác định rõ hơn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Huỳnh Thanh Tuấn, Bí thư Chi bộ khóm Tân Hưng báo cáo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của khóm Tân Hưng.

“Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm phường xin nghiêm túc tiếp và sẽ cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, xác định rõ tiến độ và kết quả thực hiện, bảo đảm các chủ trương, định hướng được triển khai đồng bộ, thiết thực và hiệu quả” - đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường Lý Văn Lâm khẳng định.

Một số hình ảnh tại Ngày hội

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến thăm quan các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến thăm quan các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến trao quà cho bà con nhân dân.

Bà con nhân dân khóm Tân Hưng dự Ngày hội.

Một tiết mục văn nghệ của bà con khóm Tân Hưng chào mừng Ngày hội.