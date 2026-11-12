Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Cùng dự buổi tiếp và làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ 13, VKSND tối cao; đồng chí Bùi Việt Cường, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Hoàng Thị Thuý Hoà, Phó Vụ trưởng Vụ 13, VKSND tối cao.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn đến thăm, làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam.

Đồng thời khẳng định, việc Đại sứ Jennifer Wicks dành thời gian đến thăm VKSND tối cao ngay trong những tháng đầu nhiệm kỳ thể hiện sự quan tâm của phía Hoa Kỳ đối với hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp và thực thi pháp luật giữa hai nước.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và thành viên Đoàn Việt Nam dự buổi tiếp và làm việc.

Điểm lại mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến nêu rõ, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023 là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để tăng cường hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi.

Trong tổng thể quan hệ đó, hợp tác về pháp luật, tư pháp hình sự và thực thi pháp luật có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường sự tin cậy và bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp hai nước. Khi tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến, ma túy, rửa tiền và tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phức tạp, hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước càng trở nên cần thiết. Việt Nam vinh dự là nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10/2025; VKSND tối cao sẵn sàng cùng các đối tác, trong đó có Hoa Kỳ, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Đoàn Đại sứ Hoa Kỳ dự buổi tiếp và làm việc.

Đối với VKSND tối cao Việt Nam, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ và Văn phòng Phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế (INL) thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự ký năm 2016.

Điểm lại một số kết quả nổi bật, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến thông tin về những cải cách tư pháp nổi bật gần đây của Việt Nam, của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi tiếp.

Trước bối cảnh tình hình tội phạm xuyên quốc gia và các loại hình tội phạm mới diễn biến ngày càng phức tạp; trên cơ sở kết quả hợp tác đã đạt được, để tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến mong muốn cùng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam quan tâm thúc đẩy một số ưu tiên trong thời gian tới, như: Triển khai hiệu quả Văn kiện Dự án giai đoạn 2026 - 2027 trong khuôn khổ LOA; tăng cường hiệu quả Tương trợ tư pháp về hình sự; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu tại buổi tiếp.

Khẳng định, VKSND tối cao Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ, Văn phòng INL và các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát Việt Nam và các cơ quan đối tác Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến tin tưởng rằng, với kinh nghiệm của mình, Đại sứ Jennifer Wicks sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đồng thời, tin tưởng rằng, Đại sứ Jennifer Wicks sẽ là cầu nối vững chắc, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất giữa hai nước nói chung và giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai quốc gia nói riêng.

Thành viên Đoàn Đại sứ Hoa Kỳ thăm Trung tâm điều hành thông minh của ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc với VKSND tối cao Việt Nam; đồng thời cảm ơn Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến cùng các cán bộ của VKSND tối cao đã dành thời gian đón tiếp bà và các thành viên trong đoàn.

Nhấn mạnh và vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cũng bày tỏ đồng tình với phương hướng hợp tác được Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nêu liên quan đến các lĩnh vực như: Tổ chức các khoá tập huấn, trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm rửa tiền, tương trợ tư pháp về hình sự…

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks tin tưởng và khẳng định, trên cương vị của mình, bà sẽ làm hết sức để mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và thu được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, qua đó, góp phần tăng cường sự hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Hoa Kỳ - Việt Nam trong thời gian tới.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cùng thành viên hai Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm điều hành thông minh của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngay sau buổi tiếp và làm việc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks và các thành viên trong đoàn đã tham quan, nghe giới thiệu về Trung tâm điều hành thông minh của ngành Kiểm sát nhân dân.