Tham dự Ngày hội có đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Toàn cảnh Ngày hội.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ phường Lý Văn Lâm; Bí thư Chi bộ, Trưởng khóm, Trưởng Ban công tác Mặt trận, các đồng chí cao nên trong Đảng, cán bộ, đảng viên, đại diện các tổ chức, các doanh nghiệp cùng đông đảo bà con nhân dân khóm Tân Hưng và đại diện các khóm của phường Lý Văn Lâm…

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Cà Mau

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến và đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Cà Mau

Đại biểu dự Hội nghị.

Bà con Nhân dân khóm Tân Hưng dự Ngày hội.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến phát biểu chỉ đạo.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến trao quà cho bà con Nhân dân.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến trao quà cho bà con Nhân dân.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến và đại biểu dự Ngày hội.

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