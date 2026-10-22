Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến dự Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 16

Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc, Trưởng Cơ quan Tư pháp khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Viện trưởng Viện kiểm sát khu hành chính đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc) tham dự Hội nghị.

Tham dự hội nghị có Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố, Tổng chưởng lý các quốc gia thành viên ASEAN, Viện trưởng VKSND tối cao Trung Quốc, Trưởng Cơ quan Tư pháp khu hành chính đặc biệt Hồng Kông và Viện trưởng Viện kiểm sát khu hành chính đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc).

Tại phiên toàn thể của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam đã trình bày tham luận, chia sẻ những tiến bộ của Việt Nam trong công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật và những nỗ lực của VKSND tối cao Việt Nam trong đấu tranh chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là các loại tội phạm xâm hại trẻ em trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ làm phương thức thực hiện hành vi phạm tội xâm hại trẻ em; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa cần thiết của việc nội luật hóa các quy định về thu thập, bảo quản dữ liệu theo thời gian thực và chứng cứ điện tử của Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm (Công ước Hà Nội) và tăng cường hợp tác giữa cơ quan Kiểm sát, Công tố trong khu vực trong giải quyết yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự và tăng cường năng lực cho Công tố viên, Kiểm sát viên.

Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Nguyễn Huy Tiến trình bày tham luận.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Nguyễn Huy Tiến cũng khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng cơ quan Kiểm sát, Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc trong nỗ lực chung nhằm góp phần giữ vững an ninh, an toàn của khu vực, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và lành mạnh, để trẻ em - thế hệ tương lai của khu vực - được bảo vệ và phát triển toàn diện.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam cùng Viện trưởng VKSND tối cao Trung Quốc và Viện trưởng, Tổng Chưởng lý của các quốc gia thành viên ASEAN ký Tuyên bố chung Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 16, thể hiện quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm xâm hại trẻ em và khẳng định giá trị bền vững của cơ chế hợp tác “Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc” trong việc tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất giữa cơ quan Kiểm sát, Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc nhằm đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới, xuyên quốc gia, bảo vệ lợi ích công và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân trong khu vực.

Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam dự Hội nghị.

Trong thời gian tham dự Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 16 tại Bru-nây Đa-rút-xa-lam, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam đã hội đàm song phương với đồng chí Ưng Dũng, Viện trưởng VKSND tối cao Trung Quốc nhằm thảo luận việc thúc đẩy hoạt động hợp tác song phương giữa VKSND tối cao Việt Nam với VKSND tối cao Trung Quốc và hoạt động hợp tác song phương giữa VKSND tối cao Việt Nam với Cơ quan Tư pháp khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Viện kiểm sát khu hành chính đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc).

Cùng tham dự hội đàm có Ngài Paul Lam, Trưởng Cơ quan Tư pháp khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Ngài Đường Hiểu Phong, Viện trưởng Viện kiểm sát khu hành chính đặc biệt Ma Cao và đồng chí Đỗ Thùy Dương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bru-nây Đa-rút-xa-lam.

Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam và đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc.

Bên cạnh những hoạt động chính thức tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến và đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây Đa-rút-xa-lam, tìm hiểu tình hình chấp hành pháp luật sở tại của cộng đồng Việt Nam, công tác bảo hộ công dân và trao đổi về tình hình hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam với Cơ quan Tổng Chưởng lý Bru-nây Đa-rút-xa-lam trong đấu tranh chống tội phạm và các cơ chế hợp tác đa phương của khu vực mà hai Bên cùng tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam hội đàm với đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc, Cơ quan Tư pháp khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Viện kiểm sát khu hành chính đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc).

Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam hội đàm với đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc, Cơ quan Tư pháp khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Viện kiểm sát khu hành chính đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc).

Đồng chí Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến và Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây Đa-rút-xa-lam.