Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến dự 'Hội nghị Viện trưởng/Tổng chưởng lý các nước ASEAN' lần thứ nhất

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đoàn công tác dự "Hội nghị Viện trưởng/Tổng chưởng lý các nước ASEAN" (APAGM) lần thứ nhất tại Bru-nây Đa-rút-xa-lam.

Đây là Hội nghi đầu tiên kể từ khi cơ chế hợp tác chính đầu tiên dành cho cơ quan Kiểm sát, Công tố các quốc gia khu vực Đông Nam Á - APAGM được thành lập sau Lễ ký Tuyên bố Sanur Bali về việc thành lập APAGM tổ chức tại Bali, In-đô-nê-xi-a tháng 9 năm 2025. Sau lễ ký, với sự hỗ trợ tích cực của Ban thư ký ASEAN, APAGM chính thức trở thành cơ chế hợp tác cơ quan chuyên ngành cấp Bộ trưởng thuộc Phụ lục I của Hiến chương ASEAN.

Hội nghị lần đầu tiên của APAGM được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam (24/02/1976 tại Bali, In-đô-nê-xi-a) và việc chào đón thành viên chính thức thứ 11 của ASEAN, nước Cộng hòa Ti-mo Lét-xtê.

Phát biểu tại Hội nghị, ngài Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN khẳng định ý nghĩa lịch sử của Hội nghị APAGM lần thứ nhất trong việc gắn kết sức mạnh tập thể cả cộng đồng cơ quan Công tố, Kiểm sát các quốc gia thành viên ASEAN trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, thúc đẩy hòa bình, ổn định của khu vực và hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.

Trong tham luận trình bày tại phiên toàn thể của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đánh giá cao công tác đăng cai tổ chức của Cơ quan Tổng Chưởng lý Bru-nây Đa-rút-xa-lam và sự tham gia, đóng góp tích cực của cơ quan Kiểm sát, Công tố các quốc gia thành viên ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác hiệu quả thực chất nhằm đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới, xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ, ứng dụng công nghệ vào hoạt động công tố, kiểm sát, thúc đẩy việc hợp tác trong điều tra, thu thập, bảo quản, đánh giá, sử dụng chứng cứ điện tử và tố tụng điện tử giữa các cơ quan Kiểm sát, Công tố ASEAN. Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam chào mừng Viện công tố tối cao nước Cộng hòa Ti-mo Lét-xtê trở thành thành viên thứ 11 của APAGM; tin tưởng rằng với nỗ lực chung của Viện trưởng/Tổng Chưởng lý các nước ASEAN, cơ quan Kiểm sát, Công tố ASEAN sẽ đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia và khu vực, xây dựng ASEAN trở thành một Cộng đồng “tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm”.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam cùng Viện trưởng, Tổng Chưởng lý của các quốc gia thành viên ASEAN.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam cùng Viện trưởng, Tổng Chưởng lý của các quốc gia thành viên ASEAN đã nhất trí thông qua Thông cáo chung Hội nghị Viện trưởng/Tổng Chưởng lý các nước ASEAN lần thứ nhất”, thể hiện quyết tâm chính trị và hoạch định chiến lược cho việc đưa APAGM trở thành cơ chế hợp tác chuyên ngành cấp Bộ trưởng của ASEAN hoạt động hiệu quả, bền vững, đem lại lợi ích thiết thực cho cơ quan Kiểm sát, Công tố các nước, thúc đẩy hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam làm việc song phương với Viện trưởng Viện công tố tối cao nước Cộng hòa Ti-mo Lét-xtê.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam làm việc song phương với Viện trưởng Viện công tố Vương quốc Cam-pu-chia.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam làm việc song phương với Tổng Chưởng lý Bru-nây Đa-rút-xa-lam.

Trong thời gian tham dự Hội nghị Viện trưởng/Tổng Chưởng lý các nước ASEAN (APAGM) lần thứ nhất, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đã có các buổi làm việc song phương với Tổng Chưởng lý Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa án tối cao Vương quốc Cam-pu-chia và Viện trưởng Viện công tố tối cao nước Cộng hòa Ti-mo Lét-xtê nhằm thảo luận việc thúc đẩy hoạt động hợp tác song phương giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý, Công tố các nước Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vương quốc Cam-pu-chia và nước Cộng hòa Ti-mo Lét-xtê.