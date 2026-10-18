Viện trưởng của Bệnh viện 19-8 thúc đẩy hợp tác kiểm soát bệnh tim mạch tại Đông Nam Á

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch (Bệnh viện 19-8), Chủ tịch AFC, cho biết nghiên cứu dựa trên dữ liệu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD 2021), công bố năm 2025, ghi nhận tại 10 quốc gia ASEAN có khoảng 36,8 triệu người sống chung với bệnh tim mạch.

Mỗi năm, khu vực này có khoảng 1,66 triệu người tử vong do bệnh tim mạch. Gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm khiến 42,4 triệu năm sống khỏe mạnh bị mất.

Đáng chú ý, số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990.

Những yếu tố nguy cơ hàng đầu gồm tăng huyết áp, chế độ ăn không lành mạnh, ô nhiễm không khí, rối loạn lipid máu và hút thuốc lá. Béo phì, đái tháo đường cũng đang nổi lên như những thách thức lớn.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 30.

Các con số cho thấy bệnh tim mạch không chỉ là vấn đề y tế mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của các quốc gia.

Trong khi đó, sự khác biệt về điều kiện kinh tế và năng lực hệ thống y tế giữa các quốc gia ASEAN tạo ra những khoảng cách đáng kể trong khả năng dự phòng, phát hiện sớm và điều trị.

GS Phạm Mạnh Hùng đã có bài phát biểu tại Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 30 (AFCC 2026) diễn ra từ ngày 15-18/10 tại Brunei Darussalam và nhấn mạnh không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết toàn bộ những thách thức này. Hợp tác khu vực vì vậy không chỉ là nhu cầu phát triển khoa học mà còn là trách nhiệm chung nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng.

GS.TS. Phạm Mạnh Hùng chủ trì phiên họp Hội đồng Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á.

Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 30 thu hút hơn 700 nhà khoa học, bác sĩ và chuyên gia đến từ các nước ASEAN và nhiều quốc gia khác. Nhiều chuyên gia Việt Nam tham gia với vai trò chủ tọa, báo cáo viên, thảo luận và đánh giá các công trình nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, suy tim, siêu âm tim, tim bẩm sinh, can thiệp tim mạch và hình ảnh học hiện đại.

Việc GS.TS Phạm Mạnh Hùng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch AFC nhiệm kỳ 2025–2027 cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng tim mạch khu vực đối với những đóng góp và năng lực chuyên môn của các nhà khoa học Việt Nam.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch, đặc biệt là tim mạch can thiệp, đồng thời tham gia tích cực vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế.

Ông hiện cũng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2028 và Chủ tịch Chi hội quốc tế Việt Nam thuộc Trường môn Tim mạch Học Hoa Kỳ (ACC). Những vai trò này tạo điều kiện để tăng cường kết nối giữa tim mạch Việt Nam với cộng đồng chuyên môn ASEAN, châu Á–Thái Bình Dương, châu Âu và Hoa Kỳ.

Ba bác sĩ Bệnh viện 19-8 được kết nạp vào Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á.

Trên cương vị Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, GS Phạm Mạnh Hùng đã đưa các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu hiện đại nhất hiện nay vào điều trị cho các trường hợp tim mạch nguy kịch. Nhiều người bệnh nhồi máu cơ tim nặng đã được cứu sống ngoạn mục.

GS Phạm Mạnh Hùng cho biết, nếu như trước đây, hội nhập quốc tế chủ yếu được nhìn nhận là cơ hội tiếp cận kiến thức và công nghệ tiên tiến, thì ngày nay, nhiều trung tâm tim mạch Việt Nam đã làm chủ các kỹ thuật phức tạp, triển khai nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm điều trị với đồng nghiệp quốc tế.

Các lĩnh vực như can thiệp động mạch vành phức tạp, thay van động mạch chủ qua ống thông, can thiệp bệnh tim cấu trúc, điều trị rối loạn nhịp và suy tim đang có những bước phát triển đáng kể.

Theo định hướng được nhấn mạnh tại AFCC 2026, hợp tác quốc tế cần hướng đến những kết quả thiết thực: Nâng cao chất lượng điều trị, tăng cường dự phòng và giảm tử vong do bệnh tim mạch. Đối với Đông Nam Á, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là tăng huyết áp, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tim mạch chất lượng cao.

Đây cũng là hướng đi mà Hội Tim mạch học Việt Nam đang thúc đẩy, trong đó có sáng kiến nâng cao tỷ lệ kiểm soát huyết áp trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu kiểm soát được huyết áp ở ít nhất 50% người bệnh tăng huyết áp vào năm 2030.

Với vai trò lãnh đạo tại AFC, GS.TS Phạm Mạnh Hùng có cơ hội thúc đẩy các chương trình hợp tác chuyên môn, đào tạo thế hệ bác sĩ trẻ, nghiên cứu khoa học và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên. Từ hội trường quốc tế tại Brunei, hình ảnh một giáo sư Việt Nam phát biểu trên cương vị người đứng đầu Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á mang ý nghĩa vượt ra ngoài một dấu mốc cá nhân.

Tại hội nghị, 3 bác sĩ tim mạch của Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 được kết nạp vào Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á.