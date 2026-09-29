Viện trợ quốc tế sụt giảm, hơn 131 triệu người tị nạn đứng trước nguy cơ bị bỏ rơi

UNHCR đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất lịch sử sau các đợt cắt giảm viện trợ từ Mỹ và nhiều quốc gia khác. Theo báo cáo dài 26 trang mới công bố ngày 29/9, cơ quan này phải chịu khoản thâm hụt ngân sách lên tới 5,789 tỷ USD sau khi nguồn kinh phí khả dụng giảm 24% trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025.

Tính đến tháng 7, UNHCR mới chỉ nhận được 32% trong tổng ngân sách 8,505 tỷ USD cần thiết cho năm 2026. Dự báo số người thuộc diện cơ quan này phụ trách sẽ tăng lên 131,2 triệu người vào cuối năm nay, so với 129,4 triệu người cuối năm ngoái.

Một em bé đang được kiểm tra tình trạng suy dinh dưỡng ở Juba, Nam Sudan. Ảnh: UNICEF

Tại Chad, nơi nhiều người tị nạn chạy khỏi cuộc xung đột ở nước láng giềng Sudan, có khoảng 319.000 người đang phải chờ đăng ký, trong khi 200.000 phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ mất quyền tiếp cận các không gian an toàn và chương trình phòng ngừa.

Tại Sudan, quốc gia đang đối mặt cuộc khủng hoảng di dời được Liên hợp quốc đánh giá là nghiêm trọng nhất thế giới, khoảng 140.000 người tị nạn và người xin tị nạn chưa được đăng ký tính đến giữa năm nay. Hoạt động đăng ký tại đây đã bị đình chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026.

Tình hình tại Afghanistan cũng vô cùng căng thẳng khi mức trợ cấp cho những người trở về nước bị cắt giảm từ 375 USD xuống còn 170 USD mỗi người, dù nước này đã tiếp nhận hơn 1 triệu người hồi hương trong riêng năm nay.

UNHCR cho biết các biện pháp tiết kiệm chi phí bổ sung không còn đủ sức bù đắp cho tình trạng thiếu hụt tài chính, sau khi cơ quan này đã cắt giảm 33% lực lượng lao động trong năm 2025, đóng cửa văn phòng tại 140 địa điểm và ngừng hoạt động tại 15 quốc gia so với năm 2024.