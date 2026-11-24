Khi cuộc xung đột ngày càng nhích gần tới cột mốc 5 năm ảm đạm, Bộ Quốc phòng Ukraine đã cung cấp thông tin về viện trợ quân sự của Đức dành cho quốc gia Đông Âu.

Với dòng viện trợ trị giá tổng cộng 11,5 tỷ Euro mà Đức đã cung cấp cho Ukraine trong năm 2026, Berlin là một trong những nhà tài trợ hàng đầu, chiếm 1/3 tổng số hỗ trợ mà Kiev nhận được từ các đối tác và cao gần gấp 6 lần so với mức đóng góp 2 tỷ Euro vào năm 2022.

Theo dữ liệu do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố ngày 23/11, viện trợ quân sự của Đức dành cho Ukraine đã tăng đều đặn qua mỗi năm kể từ năm 2022, thời điểm Nga bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở đó.

Cụ thể, năm 2022 Đức hỗ trợ 2 tỷ Euro, tương đương 1,5% GDP của Đức; năm 2023 là 5,4 tỷ Euro (1,6% GDP); năm 2024 đạt 7,1 tỷ Euro (2% GDP); năm 2025 lên 8,3 tỷ Euro (2,4% GDP); và năm 2026 là 11,55 tỷ Euro (2,6% GDP). Ngân sách năm 2027 của Đức dự kiến phân bổ 11,6 tỷ Euro cho viện trợ quân sự Ukraine.

Trong gần 5 năm qua, hỗ trợ quân sự hàng năm của Đức dành cho Ukraine đã tăng gần gấp 6 lần, với tổng giá trị tích lũy đạt 34,35 tỷ Euro.

Một trong những lĩnh vực trọng tâm của viện trợ Đức là phòng không. Quốc gia Tây Âu cung cấp hệ thống phòng không IRIS-T và Patriot cùng tên lửa, sửa chữa tên lửa PAC-2, đóng góp vào việc mua tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot, đồng thời bảo dưỡng pháo phòng không tự hành Gepard.

Nước này cũng đóng góp 20 triệu Euro vào quỹ hỗ trợ phát triển máy bay không người lái đánh chặn nhằm đối phó với drone Shahed chạy bằng động cơ phản lực.

Quân nhân Ukraine huấn luyện trên xe phòng không tự hành Flakpanzer Gepard do Đức sản xuất tại vùng Kiev, năm 2023. Ảnh: United24 Media

Đề cập đến khoản 11,6 tỷ Euro được phân bổ cho viện trợ quân sự Ukraine trong ngân sách năm 2027 của Đức, Bộ Quốc phòng Ukraine xác định các lĩnh vực hợp tác song phương đầy hứa hẹn trong thời gian tới gồm sản xuất drone, phòng không và sáng kiến phòng thủ tên lửa đạn đạo FREYJA.

Kiev và Berlin cũng đang mở rộng sản xuất quốc phòng chung. Các hạng mục bao gồm: Sản xuất xe tăng Leopard, xe chiến đấu bộ binh Marder, pháo phòng không tự hành Gepard, pháo tự hành PzH 2000, xe bắc cầu bọc thép Biber và xe cứu hộ bọc thép Bergepanzer ngay tại Ukraine;

Sản xuất chung các thiết bị bay không người lái (UAV) và phương tiện mặt đất không người lái (UGV) tại Đức theo giấy phép của Ukraine;

Hợp tác về hệ thống phòng không và vũ khí tên lửa; cung cấp linh kiện và khung gầm của Đức cho thiết bị sản xuất tại Ukraine; cũng như hiện đại hóa các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine bằng thiết bị và công nghệ Đức.

Trong giai đoạn từ năm 2024-2026, Ukraine và Đức đã ký kết nhiều thỏa thuận quốc phòng liên quan đến bảo đảm an ninh, hợp tác công nghiệp cũng như trao đổi kinh nghiệm chiến đấu và công nghệ.

Các văn kiện và thỏa thuận chiến lược quan trọng bao gồm: Thỏa thuận an ninh ký ngày 16/2/2024 – một thỏa thuận có thời hạn 10 năm, nêu rõ các cam kết an ninh của Đức đối với Ukraine;

Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng ký ngày 15/10/2025 – thiết lập khuôn khổ để triển khai các dự án chung trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Thỏa thuận về việc đưa các huấn luyện viên Ukraine vào các trường học và trung tâm huấn luyện của Lực lượng Vũ trang Đức, ký ngày 14/2/2026 – tạo điều kiện cho các chuyên gia Ukraine tham gia đào tạo quân nhân Đức;

Thỏa thuận hợp tác dữ liệu ký ngày 14/4/2026 – cho phép trao đổi và sử dụng chung dữ liệu chiến trường cũng như thông tin về việc triển khai vũ khí và trang thiết bị quân sự giữa hai quốc gia.

Sáng kiến "Thỏa thuận về thiết bị bay không người lái" (Drone Deal) hiện đang trong quá trình phát triển. Theo đề xuất này, Ukraine sẽ cung cấp các loại thiết bị bay không người lái đã được kiểm chứng trong thực chiến, cùng với công nghệ và kinh nghiệm thực tế trên chiến trường cho các quốc gia đồng minh, đồng thời thiết lập các liên doanh với những quốc gia này.

Một lĩnh vực hợp tác khác là chương trình phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, được khởi động vào ngày 18/6/2026 theo khuôn khổ bản ghi nhớ về công nghiệp quốc phòng. Sáng kiến này tập trung vào việc chia sẻ dữ liệu và công nghệ nhằm phát triển các giải pháp phòng thủ trước tên lửa đạn đạo.

Ngoài ra, Đức còn tham gia vào 8 liên minh năng lực cùng với các quốc gia đối tác khác, nhằm phối hợp trong công tác mua sắm, bảo trì thiết bị và phát triển công nghệ cho các lực lượng Ukraine.

Các liên minh này bao gồm Liên minh Phòng không và Phòng thủ tên lửa, Liên minh Tác chiến điện tử, Liên minh Máy bay không người lái, Liên minh Xe bọc thép, Liên minh Pháo binh, Liên minh Rà phá bom mìn, Liên minh Năng lực hàng hải và Liên minh Công nghệ thông tin.

Minh Đức (Theo NV Ukraine, Odessa Journal)