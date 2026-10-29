Viện trợ phi chính phủ nước ngoài:Từ an sinh xã hội đến hợp tác phát triển bền vững

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố ký kết bản ghi hợp tác với các đối tác: Tổ chức Save the Children International (SCI), Tổ chức VinaCapital Foundation và Tạp chí Thời đại. Ảnh: Liên hiệp

Đồng hành với an sinh xã hội

Theo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố, giai đoạn 2020 - 2025, thành phố đã vận động và tiếp nhận 744 khoản viện trợ với tổng giá trị cam kết đạt khoảng 74,82 triệu USD. Nguồn lực này góp phần hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Phó Chủ tịch Tổ chức Giving It back to Kids Tống Thị Thanh Tâm cho biết, hiện tổ chức triển khai 19 dự án và phi dự án tại Đà Nẵng, với tổng kinh phí cam kết tài trợ hơn 3,42 triệu USD.

Các chương trình tập trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh, sinh viên, người khuyết tật và phụ nữ đơn thân. Với các dự án như hỗ trợ sinh viên hoàn thành bậc học đại học hoặc học nghề nâng cao; hỗ trợ mẹ đơn thân và mẹ bầu; lớp học cộng đồng; hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Theo bà Tâm, mỗi dự án đều phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, giá trị mang lại và cách thức triển khai để đạt hiệu quả.

Sau gần 25 năm hoạt động tại Việt Nam, tổ chức đã trao tặng hơn 200.000 xe lăn cho người khuyết tật, hỗ trợ hơn 20.000 hộ gia đình vùng sâu, vùng xa tiếp cận nước sạch; hỗ trợ phẫu thuật tim cho 2.055 trẻ em; trang bị kiến thức về sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống cho gần 6.000 học sinh mỗi năm.

Nổi bật là chương trình hỗ trợ giáo dục đã giúp nhiều sinh viên có cơ hội hoàn thành việc học và theo đuổi nghề nghiệp. Đến nay, 282 sinh viên tốt nghiệp, làm việc trong các lĩnh vực được đào tạo; 105 em đang tiếp tục theo học.

Bà Tâm nhấn mạnh, hiệu quả của viện trợ không chỉ ở sự hỗ trợ trước mắt mà còn ở những cơ hội được tạo ra để người thụ hưởng vươn lên, ổn định cuộc sống và đóng góp cho cộng đồng.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận những định hướng hợp tác ở các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại hội thảo quốc tế về công tác phi chính phủ nước ngoài trong bối cảnh mới. Ảnh: Liên hiệp

Hợp tác phát triển bền vững

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, thành phố định hướng vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tập trung vào lĩnh vực: khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Huỳnh Thị Thanh An chia sẻ, liên hiệp đổi mới tư duy vận động, chuyển sang hợp tác đối tác đa bên, chủ động kết nối các dự án ưu tiên của thành phố, phù hợp với tiêu chí tài trợ của từng tổ chức phi chính phủ.

Cùng với đó, liên hiệp phối hợp với các sở, ngành tối ưu hóa quy trình, thủ tục viện trợ thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kết nối nguồn lực và duy trì đối thoại định kỳ với các đối tác để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Trưởng đại diện Tổ chức World Vision International tại Việt Nam Doseba Tua Sinay for rằng, cần chuyển từ tư duy hỗ trợ dự án sang đồng kiến tạo giải pháp phát triển.

Chính quyền địa phương giữ vai trò dẫn dắt, xác định ưu tiên phát triển và nhu cầu của người dân; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đồng hành thông qua chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và kết nối nguồn lực.

Ông Doseba Tua Sinay đề xuất mở rộng hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và đối tác quốc tế.

Các mô hình hợp tác cần hướng đến tạo ra giá trị đồng thời về kinh tế, xã hội và môi trường, tập trung vào nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; giảm phát thải, tăng khả năng chống chịu của cộng đồng; phát triển kinh tế tuần hoàn ở cấp địa phương và sinh kế xanh cho thanh niên, phụ nữ; đồng thời nâng cao nhận thức, thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Ở lĩnh vực phát triển sinh kế gắn với bảo vệ hệ sinh thái, Tổ chức Save the Children International tại Việt Nam đang triển khai dự án “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm hộ, hộ gia đình tại địa phương dựa trên hệ sinh thái bền vững” tại Đà Nẵng.

Trưởng đại diện Tổ chức Save the Children International tại Việt Nam Lê Thị Thanh Hương cho hay, dự án đặt mục tiêu hỗ trợ 75 doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển bền vững, có trách nhiệm với môi trường. Qua đó, tạo sinh kế cho người dân và góp phần bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái vùng Sông Đầm.

Thời gian tới, Save the Children International mong muốn tiếp tục hợp tác với thành phố phát triển năng lực cho trẻ em và thanh thiếu niên, tập trung vào kỹ năng xanh, kỹ năng số và kỹ năng mềm như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp, cùng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng ngừa rủi ro thiên tai.

Trong khi đó, Tổ chức ActionAid International tại Việt Nam xác định nông nghiệp sinh thái, chuyển đổi năng lượng công bằng và thích ứng với biến đổi khí hậu là những lĩnh vực ưu tiên trong 10 năm tới.

Trưởng đại diện Tổ chức ActionAid International tại Việt Nam Hoàng Phương Thảo cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, tổ chức cam kết tiếp tục huy động nguồn lực tài trợ, chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật quốc tế, đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong phát triển nông nghiệp sinh thái, chuyển đổi năng lượng công bằng; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại khu vực ven biển, miền núi; ứng phó thiên tai khẩn cấp và tăng cường năng lực số trong lĩnh vực y tế.