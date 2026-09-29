Viện trợ bị chặn, thành phố Oleshky của Ukraine bên bờ vực nạn đói

Ảnh chụp từ trên cao thành phố Oleshky. Ảnh: most.ks.ua

Lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV để chuyển khoảng 4 tấn lương thực tới Oleshky, thành phố đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga ở tỉnh Kherson. Đây là một trong những chiến dịch cứu trợ bằng thiết bị không người lái quy mô lớn nhất kể từ đầu xung đột.

Oleshky nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ những ngày đầu nước này mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine hồi tháng 2/2022. Theo các nguồn tin địa phương, thành phố không còn nhận được lương thực qua các kênh thông thường từ tháng 5.

Chính quyền Ukraine cho biết đã tiến hành các chuyến chuyển hàng cứu trợ bằng UAV qua sông Dnipro từ tháng 3. Do lý do an ninh, thời gian và địa điểm cụ thể của các đợt tiếp tế không được công bố.

Cơ quan quân quản tỉnh Kherson ước tính Oleshky hiện còn khoảng 2.000 người, trong đó gần 50 trẻ em, giảm mạnh so với khoảng 25.000 cư dân trước chiến sự. Trong khi đó, Hội đồng Toàn Ukraine về Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo cho rằng hơn 6.000 người vẫn ở thành phố và khu vực xung quanh, gồm khoảng 200 trẻ em.

Tình hình nhân đạo trở nên nghiêm trọng hơn sau vụ phá hủy đập thủy điện Kakhovka hồi tháng 6/2023. Nước lũ nhấn chìm nhiều khu vực, phá hủy hàng trăm ngôi nhà và làm hư hại giếng nước cùng hệ thống thoát nước.

Người dân hiện chủ yếu dựa vào vườn nhà để tìm thức ăn, trong khi thuốc men khan hiếm và các cuộc tấn công bằng UAV vẫn diễn ra. Một số người phải di chuyển giữa những tòa nhà bỏ hoang để tránh nguy hiểm.

Kiev đã xây dựng kế hoạch sơ tán nhân đạo khỏi Oleshky và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế sẵn sàng tham gia. Tuy nhiên, Dmytro Lubinets, Ủy viên Quốc hội Ukraine về quyền con người, cho biết Nga chưa xác nhận cho phép chiến dịch được triển khai.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi các tổ chức quốc tế thiết lập quyền tiếp cận nhân đạo.

Điện Kremlin thừa nhận tình hình tại Oleshky thực sự nghiêm trọng, nhưng người phát ngôn Dmitry Peskov cáo buộc Kiev đang cản trở các chuyến hàng cứu trợ.