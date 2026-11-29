Từ thiết kế đến thử nghiệm

Nghiên cứu USV, UUV đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Viện Thiết kế tàu quân sự. Kinh nghiệm thiết kế tàu quân sự là nền tảng để giải quyết các bài toán về kết cấu, động lực và tính năng phương tiện. Để phát triển phương tiện có mức độ tự động hóa cao, các nhóm chuyên môn còn phải phối hợp giải quyết những vấn đề về điện tử, điều khiển và phần mềm ngay từ khâu thiết kế.

Đại tá, TS Phạm Quang Chiến, Viện trưởng Viện Thiết kế tàu quân sự, cho biết quá trình nghiên cứu đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên ngành, từ cơ khí, thủy động lực học đến xử lý tín hiệu và tích hợp hệ thống. Những đợt thử nghiệm vừa qua giúp đội ngũ nghiên cứu kiểm chứng kết quả tính toán, đánh giá khả năng phối hợp giữa các hệ thống và xác định những nội dung cần hoàn thiện.

Chỉ huy Viện Thiết kế tàu quân sự (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) kiểm tra quá trình thử nghiệm phương tiện không người lái mặt nước.

Thiếu tá Tống Hùng Duy, nghiên cứu viên Phòng Điện-Điều khiển tự động tàu, là một trong những cán bộ trực tiếp tham gia nghiên cứu USV, UUV. Theo anh, có phương án đạt yêu cầu khi tính toán, mô phỏng, nhưng khi thử nghiệm thực tế vẫn phải điều chỉnh. Các nhóm chuyên môn phải đối chiếu kết quả qua từng lần thử, cùng phân tích nguyên nhân và kiểm chứng lại phương án sau khi hiệu chỉnh.

Từ thực tiễn đó, Viện tăng cường phối hợp giữa các bộ phận nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thử nghiệm được chuyển lại cho các nhóm chuyên môn để đánh giá và điều chỉnh thiết kế. Qua từng sản phẩm, cán bộ, kỹ sư tích lũy thêm kinh nghiệm xử lý những vấn đề liên quan đến nhiều hệ thống trên cùng một phương tiện.

Từng bước làm chủ công nghệ nền tảng

Theo Đại tá, TS Phạm Quang Chiến, kết quả nghiên cứu USV, UUV giúp đội ngũ cán bộ khoa học từng bước giải quyết các bài toán về mô phỏng động lực học, điều khiển, xử lý tín hiệu, truyền thông, định vị và dẫn đường. Khả năng tự chủ công nghệ được hình thành qua từng khâu, từ thiết kế, phát triển phần mềm đến tích hợp, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.

Thời gian tới, Viện tập trung hoàn thiện hệ thống điều khiển, phần mềm và nâng cao năng lực tích hợp, hiệu chỉnh hệ thống. Cùng với đó, Viện tiếp tục nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ xử lý ảnh để nâng cao mức độ tự động hóa của phương tiện. Các kết quả nghiên cứu sẽ được vận dụng vào phát triển một số dòng USV, UUV, trong đó có phương tiện đa nhiệm phục vụ giám sát, tuần tra, thực thi pháp luật và rà phá bom mìn, thủy lôi trên biển.

Để đưa kết quả thử nghiệm vào thực tiễn, Viện đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thiết kế, tăng cường ứng dụng mô phỏng để kiểm chứng phương án trước khi chế tạo. Viện cũng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, có khả năng phối hợp liên ngành, đồng thời mở rộng hợp tác để tiếp thu công nghệ nền tảng, nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo phương tiện đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.