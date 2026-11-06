Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường chỉ đạo tuyến tại Cao Bằng

Từ năm 2020 - 6/2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện quan trắc môi trường lao động 184 lượt cơ sở; hướng dẫn thực hiện các quy định về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp 203 lượt cơ sở. Từ năm 2023 - 6/2026, thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp 88 lượt cơ sở, phát hiện 2.297 lượt người lao động mắc bệnh nghề nghiệp.

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Trung tâm khó khăn trong hoạt động quan trắc môi trường lao động, chủ yếu là quan trắc tại hiện trường; chưa thực hiện lấy mẫu, phân tích trong phòng thí nghiệm đối với các yếu tố hóa học, bụi chuyên biệt và vi sinh. Công tác tổng hợp số liệu chủ yếu dựa trên báo cáo của tuyến cơ sở và các đơn vị liên quan; việc thu thập thông tin chưa thường xuyên, chưa đồng bộ, một số đơn vị chưa thực hiện báo cáo đầy đủ, dẫn đến số liệu tổng hợp còn thiếu, chưa phản ánh toàn diện tình hình thực tế về cơ sở lao động, người lao động và các yếu tố có hại tại nơi làm việc. Các cơ sở lao động trên địa bàn chủ yếu có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên biến động, việc tiếp cận, bố trí kinh phí và phối hợp với doanh nghiệp còn khó khăn...

Đoàn công tác ghi nhận những kết quả, khó khăn của đơn vị, sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng lâm sàng khám bệnh nghề nghiệp cho cán bộ; đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp, bảo đảm duy trì và nâng cao chất lượng công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động trên địa bàn tỉnh.