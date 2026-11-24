Thực hiện kế hoạch giám sát và hỗ trợ chuyên môn của Bộ Y tế hướng tới Hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027, ngày 19/11, đoàn công tác của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM do Viện trưởng TS. Giang Hán Minh dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cùng các đơn vị y tế địa phương.

Hoạt động này diễn ra ngay sau chuyến đi thực địa đánh giá công tác phòng dịch của đoàn tại các trạm y tế thuộc khu vực An Thới, Dương Đông, Rạch Giá 1 và Gành Dầu.

TS. Giang Hán Minh - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM khái quát mục tiêu chuyến công tác

Tại buổi làm việc, TS. Giang Hán Minh nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm của đoàn là hỗ trợ Phú Quốc phòng, chống sốt xuất huyết và giữ vững thành quả loại trừ sốt rét, đặc biệt trong bối cảnh lượng du khách, người lao động và hoạt động giao thương tại đây ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, đoàn cũng đặc biệt lưu tâm đến công tác giám sát bệnh ký sinh trùng trong thực phẩm, môi trường, bệnh do côn trùng truyền và vấn đề sức khỏe nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu. Toàn bộ ghi nhận thực tế và kiến nghị chuyên môn sẽ được Viện tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế làm cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ địa phương bảo đảm an toàn y tế cho APEC 2027.

TS. Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa Côn trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn phát biểu

Chủ động ứng phó toàn diện trước các nguy cơ sức khỏe

TS. BS Lê Thanh Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường nêu quan điểm

Cùng tham gia đoàn công tác, TS.BS Lê Thanh Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) lưu ý công tác chuẩn bị y tế cho APEC 2027 cần được triển khai sớm và toàn diện. Bên cạnh sốt xuất huyết, Phú Quốc phải nhận diện đồng thời 4 nhóm nguy cơ lớn gồm: bệnh truyền nhiễm, bệnh đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa và các vấn đề sức khỏe do nắng nóng, thời tiết cực đoan; trong đó đặc biệt chú trọng an toàn thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, chuyên gia đề xuất địa phương sớm thiết lập bản đồ dịch tễ để khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch; tăng cường kiểm soát chất lượng nước, thực phẩm tại các cơ sở lưu trú, công trường và nơi tập trung đông người. Song song đó, Phú Quốc cần xây dựng hệ thống cấp cứu ba vòng (tại chỗ ở khách sạn/điểm sự kiện; cấp cứu vận chuyển trên đường; tiếp nhận điều trị tại bệnh viện) và chú trọng bảo vệ sức khỏe cho lực lượng phục vụ sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc chia sẻ

Ghi nhận những đóng góp chuyên môn từ Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM và các đơn vị thuộc Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc chia sẻ, địa phương đang chịu nhiều áp lực trong công tác phòng dịch, nhất là tại các công trường lớn (riêng hai dự án trọng điểm đã quy tụ khoảng 15.000 công nhân) với nhiều bất cập về điều kiện sinh hoạt, vệ sinh tại các khu nhà trọ.

Xác định 4 yếu tố then chốt quyết định hiệu quả chống dịch là truyền thông cộng đồng, môi trường, nhân lực y tế và thời tiết, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc bày tỏ kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ chuyên môn sâu sát từ Bộ Y tế, các viện chuyên ngành và Ủy ban tổ chức APEC 2027 để bảo đảm an toàn sức khỏe cao nhất cho người dân, đại biểu và du khách quốc tế.