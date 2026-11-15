Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Ngọc Tuấn; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các địa phương; các viện nghiên cứu, trường đại học, các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp cùng các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, người lao động VIUP.

70 năm xây dựng và phát triển

Tại Lễ kỷ niệm PGS.TS.KTS. Hoàng Vĩnh Hưng – Bí thư đảng ủy, Viện trưởng VIUP đã trình bày diễn văn khai mạc, ôn lại chặng đường 70 năm hình thành và phát triển, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước đã đặt nền móng, vun đắp truyền thống và xây dựng vị thế của Viện ngày hôm nay.

PGS.TS.KTS. Hoàng Vĩnh Hưng – Bí thư đảng ủy, Viện trưởng VIUP.

Tiền thân của VIUP là Phòng Đô thị thuộc Nha Kiến trúc, được thành lập năm 1956. Ban đầu đơn vị có hơn 10 cán bộ, đến nay VIUP đã phát triển trở thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng với quy mô hơn 500 cán bộ, nhân viên và 19 đơn vị trực thuộc, hoạt động trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, với chức năng nghiên cứu khoa học, hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước và tư vấn quy hoạch đô thị và nông thôn, dấu ấn của VIUP đã hiện diện trên khắp mọi miền đất nước. Từ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo từ năm 1960 đến Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó là quy hoạch các vùng kinh tế - xã hội, quy hoạch các tỉnh - thành phố; quy hoạch tổng thể và quy hoạch chung các thành phố trực thuộc trung ương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp, điểm dân cư nông thôn…

Bước sang chặng đường mới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động VIUP tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, năng lực chuyên môn và chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao, đưa Viện ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục đóng góp thiết thực cho sự nghiệp quy hoạch, xây dựng và phát triển đất nước.

PGS.TS.KTS. Hoàng Vĩnh Hưng nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, VIUP tiếp tục đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, tích cực hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, đóng góp cho quá trình soạn thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn. Đặc biệt, VIUP đã chủ trì biên soạn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 01:2026/BXD về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Kể từ năm 2022 đến nay, hơn 200 đồ án quy hoạch do VIUP lập đã được phê duyệt, tiêu biểu như Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, Quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia, Quy hoạch hệ thống văn hóa thể thao quốc gia, Quy hoạch vùng Tây Nguyên, Quy hoạch chung của các thành phố trực thuộc Trung ương như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng…

Với những đóng góp lớn cho ngành Xây dựng và đất nước, VIUP đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Xây dựng tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý bao gồm: Huân chương Lao động hạng Ba năm 1982; Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2007; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2009; Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2011; Cờ thi đua xuất sắc năm 2013; hai Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016 và 2026; cùng nhiều Bằng khen của các bộ, ngành và địa phương.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

"Phát huy truyền thống quý báu suốt 70 năm qua, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của VIUP sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh quy hoạch đô thị và nông thôn, xứng đáng với phương châm: Quy hoạch vì sự phát triển bền vững của đô thị và nông thôn Việt Nam" - PGS.TS.KTS. Hoàng Vĩnh Hưng khẳng định.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, VIUP đã khai trương giao diện website mới, thể hiện nỗ lực đổi mới trong công tác thông tin, truyền thông, tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin về hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học của đơn vị.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động VIUP trong suốt 70 năm qua.

Để tiếp tục phát huy thành quả đạt được, phát huy vai trò là đơn vị nghiên cứu đầu ngành về quy hoạch đô thị, là cánh tay nối dài hỗ trợ cho công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị VIUP cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổng kết thực tiễn để đề xuất và tham mưu cho Bộ Xây dựng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, quy chuẩn - tiêu chuẩn về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở. Đổi mới tư duy, phương pháp lập quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình mới. Công tác quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn và phương pháp luận hiện đại, thực sự ảnh hưởng tốt cho đô thị, tạo ra không gian phát triển mới, khơi thông mọi nguồn lực.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ công tác quy hoạch với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Chú trọng tăng cường tính kết nối giữa đô thị với nông thôn, giữa các đô thị với nhau; kết nối đô thị với các hạ tầng giao thông chiến lược. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả trong công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn. Đồng thời, tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia nghiên cứu có trình độ cao, không ngừng nâng cao, cập nhật kiến thức về pháp luật, kinh tế, xã hội; ứng dụng về khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

“Với bề dày truyền thống, năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần đổi mới sáng tạo, tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của VIUP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn mà Đảng, Nhà nước và Bộ Xây dựng giao phó” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tin tưởng.