Viện Quản trị Chính sách đề xuất chiến lược dữ liệu nông nghiệp quốc gia

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam.

Trong Chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam, các ngân hàng dẫn dắt như VietinBank đã luôn chủ động, tích cực đáp ứng vốn phát triển nông nghiệp, thiết kế rất nhiều sản phẩm đặc thù dành cho khách hàng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái chuyên gia và khoa học chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, hướng tới xây dựng chiến lược dữ liệu nông nghiệp - nông dân - nông thôn trong Chiến lược Dữ liệu Quốc gia.

Chương trình dự kiến liên kết dữ liệu của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nông, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức có công trình nghiên cứu, sáng kiến, sáng chế, giải pháp kỹ thuật, công nghệ được ứng dụng trong thực tiễn.

Mục tiêu được đặt ra là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu nông nghiệp liên thông, tin cậy, bảo mật; từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung tích hợp thông tin từ sản xuất, truy xuất nguồn gốc đến thị trường tiêu thụ. Qua đó, dữ liệu có thể được sử dụng để hỗ trợ hoạch định chính sách, tối ưu hóa chuỗi giá trị và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Theo đề xuất, đến năm 2030 sẽ hướng tới hoàn thiện các cơ sở dữ liệu cốt lõi về mã số vùng trồng, mã số vùng nuôi, đất đai nông nghiệp, quy hoạch thủy lợi và dữ liệu về hợp tác xã, nông dân tiêu biểu. Dữ liệu từ các địa phương cũng được định hướng kết nối với Trung tâm Dữ liệu Nông nghiệp Quốc gia.

Bên cạnh đó, chương trình đặt mục tiêu thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) trong dự báo thị trường, thời tiết, dịch bệnh và quản trị rủi ro. Một trợ lý ảo nông nghiệp cũng được đề xuất nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin về chính sách, kỹ thuật canh tác và thị trường.

Về truy xuất nguồn gốc, đề xuất tập trung chuẩn hóa và liên thông dữ liệu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, giao thương và thị trường tiêu thụ, qua đó tăng khả năng kết nối cung - cầu giữa nông dân, hợp tác xã với hệ thống phân phối và thị trường xuất khẩu.

Viện QTCS & CLPT đồng hành cùng Trung ương Hội nông dân nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái chuyên gia, khoa học chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo lộ trình dự kiến, trong quý IV/2026 sẽ tập trung xây dựng, công bố khung kiến trúc dữ liệu nông nghiệp và bộ tiêu chuẩn dữ liệu dùng chung. Giai đoạn 2027-2028 triển khai thí điểm kho dữ liệu dùng chung và tích hợp dữ liệu từ các địa phương, bộ, ngành liên quan. Giai đoạn 2029-2030 sẽ mở rộng ứng dụng, phát triển các giải pháp AI chuyên sâu phục vụ sản xuất, xuất khẩu và quản trị chính sách.

Đáng chú ý, chương trình cũng định hướng liên kết với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại và cơ quan tài chính để nghiên cứu, đề xuất các gói tín dụng phù hợp cho lĩnh vực nông nghiệp. Việc khai thác dữ liệu được kỳ vọng giúp các tổ chức tín dụng có thêm cơ sở đánh giá nhu cầu, rủi ro và khả năng tiếp cận vốn của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp.

Viện Quản trị Chính sách cho biết sẽ nghiên cứu cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông, đồng thời thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong đầu tư, xây dựng và liên thông hạ tầng dữ liệu nông nghiệp.

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