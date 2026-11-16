Viện Quản lý và phát triển châu Á vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các đối tác, khách hàng, cùng toàn thể các thế hệ cán bộ, nhân viên Viện AMDI.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm, ghi nhận những thành quả đáng tự hào của Viện AMDI.

GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, GS.VS. Châu Văn Minh nhấn mạnh: Viện AMDI là tổ chức KH&CN do Liên hiệp Hội Việt Nam thành lập, trải qua 20 năm phát triển, AMDI đã không ngừng mở rộng hoạt động và xây dựng mô hình của một tập đoàn đa ngành. Đó là một hành trình đầy bản lĩnh, đòi hỏi tầm nhìn, sự kiên trì và tinh thần dám nghĩ, dám làm để biến những ý tưởng thành công trình hiện hữu.

Những năm qua, Viện AMDI đã khẳng định uy tín của một tổ chức KH&CN thông qua các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và hợp tác quốc tế. Từ nền tảng tri thức của Viện AMDI, AMDI Group đã chuyển hóa những ý tưởng khoa học thành các dự án đầu tư thực tiễn, tạo nên một vòng tuần hoàn giá trị hữu cơ giữa tri thức học thuật và năng lực phát triển kinh tế.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định. Viện AMDI cần tiếp tục làm tốt vai trò là một trong những tổ chức KH&CN tiên phong của Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc kết nối hiệu quả giữa các nhà khoa học với cơ sở đào tạo, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác trong, ngoài nước.

Tri thức phải được nuôi dưỡng bằng tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, dẫn dắt bằng trách nhiệm xã hội và khẳng định bằng đóng góp thực chất. Tôi tin rằng đó chính là con đường vững chắc để AMDI tiếp tục vươn xa trong chặng đường tới.

GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Đức, Viện trưởng Viện AMDI cho rằng: Hãy dám nghĩ lớn, nhưng phải luôn bắt đầu từ những việc nhỏ bằng sự nghiêm túc và tận tâm. Hãy khát khao thành công, nhưng đừng bao giờ đánh đổi những giá trị làm nên bản sắc của riêng mình! Hai mươi năm trước, AMDI bắt đầu bằng khát vọng xây dựng một doanh nghiệp tử tế. Hai mươi năm sau, chính khát vọng ấy vẫn phải luôn là ngọn đuốc dẫn đường. Để rồi, dù thời gian có đi qua, dù AMDI phát triển đến tầm vóc nào, chúng ta vẫn có thể tự hào không chỉ về những thành tựu đã đạt được, mà còn về niềm tin, những nghĩa tình và những giá trị tốt đẹp đã cùng nhau vun đắp.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, phát triển nguồn nhân lực và công tác cứu trợ nhân đạo, thực hiện ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, GS.VS. Châu Văn Minh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho Viện AMDI. Tại buổi lễ, GS. VS. Châu Văn Minh cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật” của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho 05 cá nhân thuộc Viện AMDI.

GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Viện Quản lý và phát triển châu Á

GS. VS. Châu Văn Minh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật” của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các cá nhân thuộc Viện Quản lý và phát triển châu Á

Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra hành trình phát triển mới. Với hành trang ý nghĩa này, Viện Quản lý và phát triển châu Á sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm, hướng tới kiến tạo những giá trị bền vững vì cộng đồng và xã hội trong tương lai.