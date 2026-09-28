Viện Phúc thẩm 2 nâng cao trách nhiệm công vụ qua cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 06

Ngày 28/9, Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng (Viện Phúc thẩm 2) khai mạc cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 6/6 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Cuộc thi khai mạc vào sáng ngày 28/9.

Cuộc thi được triển khai theo Kế hoạch số 42/KH-VPT2 ngày 18/9 của Viện Phúc thẩm 2, với sự tham gia của 24 Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị. Đây là hoạt động cụ thể hóa yêu cầu học tập, quán triệt Chỉ thị, hướng đến tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ đạo cuộc thi có đồng chí Trần Đức Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Phúc thẩm 2. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Phó Viện trưởng Viện Phúc thẩm 2 làm Trưởng Ban Tổ chức; đồng chí Phạm Thị Kim Liên - Phó Viện trưởng làm Phó Trưởng Ban Tổ chức.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh ý nghĩa của việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW đối với ngành KSND nói chung và Viện Phúc thẩm 2 nói riêng.

Nội dung này gắn trực tiếp với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, cũng như yêu cầu xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên, công chức đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, việc thực hiện Chỉ thị đặt ra yêu cầu đối với mỗi Kiểm sát viên, công chức về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Vì vậy, cuộc thi mang ý nghĩa của một đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn sâu rộng, tạo điều kiện để mỗi cá nhân nghiên cứu, nhận thức đầy đủ hơn những yêu cầu gắn với công việc được giao.

Điểm nhấn của cuộc thi là sự gắn kết giữa tìm hiểu nội dung Chỉ thị với liên hệ thực tiễn công tác. Người dự thi được yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bản thân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND và nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị. Qua đó, việc học tập, quán triệt Chỉ thị được hướng vào những vấn đề thiết thực trong quá trình thực hiện công vụ.

Cuộc thi tổ chức theo hình thức thi viết tự luận, với câu hỏi do Ban Tổ chức ban hành. Nội dung tập trung vào những vấn đề cơ bản của Chỉ thị số 06-CT/TW, liên hệ với chức năng, nhiệm vụ của VKSND và trách nhiệm của Kiểm sát viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Các bài thi được chấm theo đáp án, thang điểm thống nhất.

Cuộc thi nhằm cụ thể hóa việc tìm hiểu và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW.

Với hình thức này, mỗi thí sinh có điều kiện thể hiện mức độ nghiên cứu, khả năng phân tích và sự liên hệ giữa nội dung Chỉ thị với thực tiễn công tác.

Quá trình chuẩn bị và làm bài cũng là dịp để Kiểm sát viên, công chức hệ thống lại kiến thức, nhìn nhận rõ hơn yêu cầu đối với vị trí việc làm, từ đó nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện và trách nhiệm cá nhân.

Một trong những mục tiêu xuyên suốt được Viện Phúc thẩm 2 xác định là gắn việc học tập, quán triệt Chỉ thị với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Ý nghĩa của cuộc thi vì vậy còn thể hiện ở yêu cầu vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ được nghiên cứu vào quá trình thực hiện công việc hằng ngày.

Các thí sinh làm bài thi.

Đối với đội ngũ Kiểm sát viên, việc nâng cao nhận thức cần gắn với yêu cầu thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đối với công chức, việc liên hệ chức trách, nhiệm vụ góp phần làm rõ trách nhiệm trong từng vị trí công tác, cùng hướng tới thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chung của đơn vị.

Để cuộc thi đạt mục đích đề ra, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh đề nghị các thí sinh nêu cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thể hiện rõ nhận thức và sự liên hệ thực tiễn của bản thân trong bài thi.

Tổ coi thi, Ban chấm thi và các bộ phận giúp việc phải làm việc công tâm, khách quan, chính xác, đánh giá đúng kết quả của từng người dự thi.

Cuộc thi hướng tới thúc đẩy tinh thần chủ động nghiên cứu, học tập trong đội ngũ Kiểm sát viên, công chức của đơn vị.

Theo kế hoạch, các khâu tổ chức, coi thi, rọc phách, ráp phách và tổng hợp kết quả được phân công cụ thể, bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan và bảo mật. Ban Tổ chức dự kiến trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các cá nhân có bài thi đạt chất lượng.

Thông qua cuộc thi, Viện Phúc thẩm 2 hướng tới thúc đẩy tinh thần chủ động nghiên cứu, học tập trong đội ngũ Kiểm sát viên, công chức; tăng cường sự đoàn kết và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là cách để đơn vị đưa việc quán triệt Chỉ thị vào hoạt động chuyên môn, góp phần tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm sát trong giai đoạn mới.