Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa hoàn trả hơn 845 triệu đồng tiền thuốc

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (phường Tân Triều, TP Đồng Nai) vừa thông báo lần 2 về việc hoàn trả phần chênh lệch chi phí tiền thuốc đối với người bệnh điều trị nội trú dịch vụ tại đơn vị.

Theo thông báo, căn cứ kết luận kiểm tra của Bộ Y tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thu, chi tài chính tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, đoàn kiểm tra xác định, số tiền thuốc Viện đã thu theo hình thức khoán cao hơn chi phí thuốc thực tế sử dụng của người bệnh.

Qua rà soát, đối chiếu số liệu tài chính, có hơn 1.300 trường hợp người bệnh điều trị nội trú dịch vụ trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2021 thuộc diện được hoàn trả. Tổng số tiền chênh lệch hơn 845 triệu đồng.

Đáng chú ý, số tiền chênh lệch của từng trường hợp không giống nhau. Có trường hợp được hoàn trả chỉ hơn 1.000 đồng, trong khi trường hợp cao nhất lên đến khoảng 12 triệu đồng.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (phường Tân Triều, TP Đồng Nai).

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cho biết, sẽ hoàn trả phần chênh lệch tiền thuốc cho người bệnh hoặc thân nhân người bệnh thuộc diện được hoàn trả.

Trước đó, vào tháng 7/2026, Viện đã thông báo về việc hoàn trả phần chênh lệch chi phí tiền thuốc. Tuy nhiên, do còn những trường hợp chưa thực hiện thủ tục nhận lại tiền, đơn vị tiếp tục có thông báo lần 2, kèm danh sách chi tiết các trường hợp thuộc diện được hoàn trả.

Người bệnh hoặc thân nhân người bệnh thuộc diện được hoàn trả liên hệ Phòng Tài chính - Kế toán, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để thực hiện thủ tục nhận tiền.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa lưu ý, sau ngày 30/11/2026, nếu đơn vị không nhận được phản hồi hoặc thân nhân người bệnh không đến làm thủ tục nhận hoàn trả thì toàn bộ số tiền chênh lệch chưa có người nhận sẽ được xử lý theo các quy định tài chính hiện hành.

Ngày 18/9/2026, TAND TP Đồng Nai tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Bị cáo Bùi Thế Hùng, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 1 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hùng phải chấp hành 19 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Văn Hùng, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Thành Quang, cựu Trưởng khoa, bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 1 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”; tổng hợp hình phạt 15 năm 6 tháng tù. Đối với bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Hương, TAND TP Đồng Nai công bố Quyết định trả tự do ngay tại phiên tòa do thời hạn phạt tù bằng thời gian đã bị tạm giam. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ cho hưởng án treo đến nhiều năm tù về các tội “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.