Viện Pháp y Quân đội đã xác định được danh tính 558 liệt sĩ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác kiểm tra kho lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ tại nhà kho K4, Kho 708.

Đến nay, Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y đã tiếp nhận 35.776 mẫu hài cốt liệt sĩ của 16/17 tỉnh, thành phố; tiến hành gắn mã QR đối với hơn 30.000 mẫu; xử lý làm sạch, khử nấm mốc, vi sinh vật, khử nhiễm ADN, làm khô, đánh giá phân loại chất lượng đối với gần 9.000 mẫu đưa vào lưu trữ lâu dài.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong giai đoạn 2013-2025, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận gần 5.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; giám định gần 2.000 mẫu (40%), kết quả giải trình tự ADN đạt 30%; giám định hơn 1.800 mẫu thân nhân và xác định danh tính được 558 liệt sĩ.

Từ ngày 15/3/2026 đến nay, Viện đã tách chiết 243 mẫu hài cốt liệt sĩ, có 48 trình tự ADN ty thể; thực hiện đối sánh xác định danh tính và tổ chức trao kết quả giám định ADN cho thân nhân hai liệt sĩ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Viện Pháp y Quân đội đã hoàn thành triển khai cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị và tối ưu hóa quy trình để nâng công suất dây chuyền xét nghiệm ADN lên 800 mẫu/năm. Chỉ đạo cải tạo, nâng cấp nhà kho K4, Kho 708 hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 7/2026, quy mô khoảng 110.000 mẫu, công suất bảo quản: từ 350 đến 400 mẫu/ngày.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Cục Quân y rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn và tổ chức tập huấn công nghệ mới cho đội ngũ thực hiện giám định ADN. Tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý dữ liệu mẫu hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác kiểm tra kho lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ tại nhà kho K4, Kho 708.

Tiếp tục tiến hành các thủ tục để cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống phòng xét nghiệm ADN; cải tạo chuyển đổi công năng, mặt bằng của Viện Pháp y Quân đội đủ điều kiện lắp đặt đưa vào vận hành các dây chuyền xét nghiệm ADN ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS). Nâng cấp dây chuyền xét nghiệm ADN theo công nghệ ty thể hiện có lên công nghệ NGS, nâng cao năng lực xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ (nhà K3, Kho 708) bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.