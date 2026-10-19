Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển thành lập Trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội

Ông Lương Xuân Huy, Viện trưởng (ngoài cùng bên trái), và ông Tạ Văn Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển (ngoài cùng bên phải), trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội.

Tham dự có PGS.TS Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; ông Khuất Ngọc Trường, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Ô Chợ Dừa.

Về phía Viện có ông Phạm Việt Long, Chủ tịch Hội đồng Khoa học; ông Tạ Văn Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học; ông Lương Xuân Huy, Viện trưởng; ông Phạm Tư Thiệt, Bí thư Chi bộ Viện. Cùng dự có ông Lại Đức Hồng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển; bà Đường Diệu Linh, Phó Chánh Văn phòng Tạp chí, cùng các đại biểu, khách mời và những người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội.

Sau khi công bố Quyết định thành lập Trung tâm và các quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc, Viện trưởng Lương Xuân Huy phát biểu giao nhiệm vụ, nhấn mạnh: “Nhận quyết định hôm nay không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm. Trách nhiệm trước lãnh đạo Viện, trước tập thể và đặc biệt là đối với việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu.”

Viện trưởng yêu cầu Ban Giám đốc phát huy tinh thần đoàn kết, tâm huyết và trách nhiệm, xây dựng Trung tâm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, trở thành nơi kết nối và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Cùng với việc giao trọng trách, lãnh đạo Viện gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào năng lực và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ được bổ nhiệm trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ công bố thành lập Trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Xuân Tú, Phó Giám đốc Trung tâm, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện, xác định trách nhiệm xây dựng tổ chức và triển khai các hoạt động bảo tồn, trao truyền, phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu.

Trung tâm được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa nghiên cứu và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, góp phần gìn giữ, trao truyền di sản và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.