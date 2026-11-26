Đây là kết luận từ công bố mới nhất của Viện Nghiên cứu Thuốc lá Trịnh Châu (Trung Quốc), góp phần bổ sung dữ liệu thực chứng phục vụ công tác đánh giá và xây dựng chính sách quản lý TLNN.

Thuốc lá nung nóng ghi nhận mức phơi nhiễm tại miệng thấp nhất

Theo hệ thống đánh giá mức phơi nhiễm tại miệng (MLE), người sử dụng TLNN có mức phơi nhiễm ước tính với các chất có hại thấp nhất trong 3 nhóm sản phẩm được khảo sát. Đáng chú ý, mức phơi nhiễm hằng ngày với 5 hợp chất gây ung thư gồm formaldehyde, crotonaldehyde, acrolein, phenol và hydrogen cyanide (HCN) ở nhóm TLNN thấp hơn 90% so với nhóm hút thuốc lá điếu.

Kết quả này được công bố vào tháng 10/2026 bởi Viện Nghiên cứu Thuốc lá Trịnh Châu, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Trung Quốc (CNTC), khi giới thiệu hệ thống MLE nhằm tính toán và đối chiếu mức phơi nhiễm với các thành phần có hại giữa 3 nhóm sản phẩm: thuốc lá điếu, thuốc lá điếu đầu lọc nhỏ và TLNN.

Viện Nghiên cứu Thuốc lá Trịnh Châu (Trung Quốc) công bố nghiên cứu cho thấy người sử dụng thuốc lá nung nóng có mức phơi nhiễm với các chất độc hại thấp hơn đáng kể so với người hút thuốc lá truyền thống. Ảnh: Science Direct.

Xét dưới góc độ khoa học, dữ liệu MLE không chỉ làm rõ sự khác biệt về mức độ tiếp xúc độc chất mà còn đặt nền móng cho các nghiên cứu tiếp nối về hấp thu sinh học và tác động đối với sức khỏe. Cách tiếp cận này mang lại nhiều giá trị thực tiễn khi phân tích các dòng sản phẩm thuốc lá có cơ chế vận hành khác nhau.

Trước đó, một nghiên cứu do Trung tâm Kiểm tra và Giám sát Chất lượng Thuốc lá Quốc gia Trung Quốc (CNTQSTC) thực hiện vào năm 2019 đã đối chiếu 25 hợp chất trong khí hơi TLNN và khói thuốc lá điếu. Kết quả cho thấy hàm lượng phát thải của các chất có hại từ TLNN thấp hơn ít nhất 80% so với thuốc lá điếu.

Đặt cạnh dữ liệu phát thải năm 2019, nghiên cứu MLE mới cho thấy một xu hướng nhất quán: TLNN có mức phát thải và mức phơi nhiễm ước tính với nhiều thành phần có hại thấp hơn so với thuốc lá điếu. Nếu nghiên cứu năm 2019 tập trung phân tích các thành phần trong khí hơi tạo ra từ TLNN, MLE tiếp cận vấn đề từ góc độ ước tính mức phơi nhiễm tại miệng. Hai hướng đánh giá khác nhau nhưng đều cùng ghi nhận xu hướng giảm đối với nhiều thành phần có hại khi so sánh TLNN với thuốc lá điếu.

Nhiều cơ quan nghiên cứu ở các nước phát triển khác cũng ghi nhận kết quả tương đồng. Vào năm 2017, nghiên cứu do Viện Y tế Công cộng Quốc gia Nhật Bản (NIPH) thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi chỉ ra, hàm lượng nitrosamine gây ung thư trong khí hơi TLNN chỉ bằng khoảng 1/5, và khí carbon monoxide (CO) chỉ bằng 1/100 so với thuốc lá điếu.

Tháng 4/2026, FDA tiếp tục gia hạn chỉ định MRTP (Sản phẩm thuốc lá điều chỉnh mức độ nguy cơ), theo diện cho phép truyền thông về giảm phơi nhiễm, đối với một số sản phẩm TLNN đã được FDA thẩm định, sau khi đánh giá bằng chứng cho thấy việc chuyển đổi hoàn toàn từ thuốc lá điếu sang các sản phẩm này có thể làm giảm phơi nhiễm với một số hóa chất có hại hoặc có khả năng gây hại.

Việc Trung Quốc công bố nghiên cứu MLE góp phần cung cấp căn cứ khoa học trong hồ sơ rủi ro của các sản phẩm TLNN. Điều này giúp cho các quốc gia có cơ sở khoa học để đưa ra chính sách quản lý riêng biệt dựa trên đặc điểm và mức độ rủi ro thực tế của từng sản phẩm thuốc lá.

Quản lý dựa trên bằng chứng và bảo vệ giới trẻ không phải là 2 mục tiêu đối lập

Bên cạnh việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với từng loại sản phẩm thuốc lá, Trung Quốc đồng thời đặt trọng tâm vào việc ngăn ngừa thanh thiếu niên tiếp cận và sử dụng các sản phẩm chứa nicotine.

Trước đó, quốc gia này từng ghi nhận những quan ngại đáng kể từ góc độ y tế công cộng về tác động của thuốc lá điện tử (TLĐT), nhất là đối với thanh thiếu niên. Năm 2021, báo cáo do cơ quan y tế Trung Quốc công bố kết luận có đủ bằng chứng cho thấy TLĐT không an toàn. Tuy nhiên, thay vì cấm hoàn toàn, Trung Quốc lựa chọn đưa sản phẩm vào khuôn khổ quản lý thuốc lá và từ năm 2022 áp dụng các yêu cầu chặt chẽ hơn, bao gồm cấm bán cho trẻ vị thành niên và hạn chế các sản phẩm có hương vị. Các chế tài ngăn ngừa thanh thiếu niên tiếp cận TLĐT được thực thi nghiêm ngặt.

Về mặt kỹ thuật, quốc gia này đưa ra tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc thiết bị phải trang bị cơ chế khóa an toàn đối với trẻ em và tính năng chống kích hoạt ngoài ý muốn6.

Tuyên truyền phòng, chống thuốc lá điện tử và nâng cao nhận thức cho học sinh tại trường học ở Trung Quốc.

Kết quả, dưới sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc, dữ liệu khảo sát tại 31 tỉnh thành của Trung Quốc cho thấy tỷ lệ học sinh trung học sử dụng TLĐT đã giảm từ 3,6% vào năm 2021 xuống còn 2,4% trong năm 2023. Ở bậc đại học, tỷ lệ sinh viên dùng sản phẩm này cũng giảm từ 2,5% năm 2021 xuống còn 0,7% vào năm 2025.

Nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Bắc Kinh và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (China CDC) nhận định xu hướng sụt giảm tỷ lệ sử dụng này trùng khớp với thời điểm hàng loạt chính sách quản lý toàn diện được áp dụng trong giai đoạn 2021–2022.

Những kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, quản lý dựa trên bằng chứng và bảo vệ giới trẻ không phải là 2 lựa chọn mâu thuẫn. Một cách tiếp cận chính sách hiện đại là đánh giá sản phẩm dựa trên đặc tính, dữ liệu khoa học và thực tiễn sử dụng, thay vì áp dụng một cách nhìn đồng nhất hoặc định kiến cho mọi sản phẩm.

Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý có thể thiết kế các tiêu chuẩn và công cụ kiểm soát phù hợp với từng nhóm sản phẩm, đồng thời duy trì những hàng rào nghiêm ngặt để ngăn thanh thiếu niên tiếp cận nicotine. Đây là cách tiếp cận quản trị dựa trên thực chứng, trong đó chính sách được kiểm chứng và điều chỉnh theo dữ liệu thay vì những giả định cố định.