Viện nghiên cứu Cơ khí và Hòa Bình Xanh ký hợp đồng EPC hệ thống cấp than, thải tro xỉ cho Nhà máy Nhiệt điện Xekong 1 tại Lào

Hợp đồng thuộc phạm vi hệ thống cấp than (CHS) và hệ thống thải tro xỉ (AHS) của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Xekong 1, gồm 6 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 300 MW, tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo nội dung hợp đồng, Viện nghiên cứu Cơ khí và GPH đảm nhận toàn bộ các công việc từ thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây lắp đến chạy thử và bàn giao hai hệ thống, với thời gian thực hiện dự kiến 19 tháng.

Trong đó, hệ thống cấp than (CHS) có chức năng tiếp nhận, xử lý và vận chuyển than đến các bunke cấp than cho lò hơi. Hệ thống thải tro xỉ (AHS) đảm nhiệm việc thu gom, vận chuyển tro bay và xỉ đáy lò đến khu vực lưu chứa hoặc bãi thải. Đây là những hạng mục kỹ thuật quan trọng, đòi hỏi tính đồng bộ và độ tin cậy cao, góp phần bảo đảm quá trình vận hành an toàn, liên tục của nhà máy.

Nhà máy Nhiệt điện Xekong 1 được xây dựng tại huyện Kaleum, tỉnh Xekong, miền Nam Lào, do Tập đoàn Phonesack làm chủ đầu tư. Dự án khởi công ngày 2/4/2025, có tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD, với tổng công suất thiết kế 1.800 MW.

Theo phương án của chủ đầu tư, sản lượng điện từ Nhà máy Nhiệt điện Xekong sẽ được cung cấp cho Campuchia theo hợp đồng mua bán điện. Việc truyền tải điện dự kiến thông qua tuyến đường dây 500 kV dài khoảng 253 km, kết nối từ nhà máy đến khu vực biên giới Lào – Campuchia.

Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (2 × 600 MW). NARIME đã cung cấp mới toàn bộ hệ thống điều khiển cho hệ thống ESP tại nhà máy. Ảnh: NARIME

Việc Viện nghiên cứu Cơ khí và GPH tham gia cung cấp các hệ thống thiết bị cho Nhà máy Nhiệt điện Xekong 1 diễn ra trong bối cảnh hợp tác công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Lào tiếp tục được thúc đẩy. Cơ sở hợp tác có liên quan là Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về mua bán than và điện ký ngày 9/1/2025, cùng Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về mua bán than và điện được hai bên trao đổi ngày 9/7/2025.

Trong khuôn khổ hợp tác này, việc Viện nghiên cứu Cơ khí và doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các khâu thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp tại dự án năng lượng ở Lào góp phần mở rộng phạm vi hợp tác công nghiệp giữa hai nước, đồng thời tạo điều kiện phát huy năng lực kỹ thuật và dịch vụ công nghiệp của Việt Nam tại thị trường khu vực.

Đối với Viện nghiên cứu Cơ khí và GPH, hợp đồng EPC tại Nhà máy Nhiệt điện Xekong 1 là cơ hội mở rộng hoạt động thiết kế, cung cấp thiết bị và tổng thầu EPC tại thị trường Lào. Quá trình triển khai cũng đặt ra yêu cầu về năng lực tổ chức, quản lý tiến độ, tích hợp hệ thống và điều phối chuỗi cung ứng, qua đó tạo thêm kinh nghiệm cho các đơn vị Việt Nam trong việc tham gia thực hiện những dự án năng lượng có quy mô lớn ở nước ngoài.

Bên cạnh kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí, Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME) còn có năng lực thiết kế, cung cấp các hệ thống điện, điều khiển và tự động hóa phục vụ các công trình công nghiệp, năng lượng. Trong lĩnh vực nhiệt điện, NARIME đã cung cấp mới toàn bộ hệ thống điều khiển cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (2 × 600 MW); hệ thống điều khiển thải tro xỉ (ASH) tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 (2 × 300 MW) và hệ thống điều khiển cấp than tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (2 × 600 MW). Các hạng mục cung cấp bao gồm máy biến áp, tủ phân phối điện, tủ MCC, tủ PLC và các thiết bị điều khiển liên quan. Ngoài lĩnh vực nhiệt điện, NARIME còn tham gia cung cấp các hệ thống tủ điều khiển, điều khiển trung tâm và thiết bị điện cho nhiều công trình thủy điện, thủy lợi, trong đó có các dự án Sơn La, Lai Châu, A Vương, Sê San 4 và Đồng Nai 3, 4, 5. Kinh nghiệm triển khai các hạng mục điện, điều khiển và tự động hóa tại những công trình năng lượng là một trong những cơ sở để Viện tham gia thực hiện các dự án công nghiệp có yêu cầu kỹ thuật cao.